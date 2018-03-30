Newsweek: Россия впервые с советских времён подобралась к США со стороны Арктики

Российская военная авиация впервые с момента окончания холодной войны приблизилась к северному побережью Североамериканского континента через Арктику, сообщает Newsweek. По мнению обозревателя издания, подобный шаг вписывается в стратегию Москвы по продвижению своих интересов в северных широтах.

Москва впервые с момента распада Советского Союза отправила военные самолёты в сторону Северной Америки через Северный полюс, сообщает Newsweek со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.

По данным журнала, Шойгу заявил, что силы российской противолодочной авиации совершили первый полёт через Северный полюс к берегам Америки с момента окончания холодной войны. При этом министр не уточнил, когда состоялся полёт, и не пояснил, с какой целью он был организован, подчёркивается в материале.

Как напоминает обозреватель Newsweek, в прошлом году российские самолёты неоднократно вынуждали ВВС США выходить на их перехват — так, в одном случае американские воздушные суда в течение 30 дней перехватывали российскую авиацию пять раз. Тогда один из высокопоставленных американских военных назвал российские «вылазки» попыткой дать некий «стратегический сигнал», связанный с желанием Москвы продемонстрировать своё присутствие в Арктике. Имел ли Шойгу в виду какие-то из этих прошлогодних полётов — не ясно, пишет автор статьи.

Кремль действительно с некоторых пор считает одним из векторов развития для ВМФ и вооружённых сил в целом присутствие в Арктике, подчёркивается в материале. Россия является одной из пяти стран, претендующих на северные воды региона, богатые ресурсами; её основные конкуренты — США, Канада, Норвегия и Дания.

Между тем министр Шойгу также отчитался о других шагах Москвы по укреплению подразделений, дислоцированных у Северного полюса, отмечается в статье. В частности, по его словам, на северном побережье России появились новые военные базы, а флот получил новый ледокол «Илья Муромец». Кроме того, российский Северный флот сейчас проводит испытания сразу нескольких новых кораблей, включая фрегат «Адмирал Горшков», большой десантный корабль «Иван Грен» и танкер «Академик Пашин».