Breizh-info: оттепель между Россией и США начинается с навигации в Беринговом море

Россия и США подали запрос об установлении судоходных маршрутов между Аляской и Чукоткой, сообщает Breizh-info. Подобные коридоры помогут избежать столкновения кораблей и прочих аварий, тем более что из-за изменения климата навигация в северных водах становится всё активнее.

«Мировая геополитика определённо преподносит сюрпризы», — пишет Breizh-info. Так, Россия и США внесли в Международную морскую организацию предложение об установлении новых судоходных маршрутов в Беринговом море.

«Сотрудничество между этими двумя мировыми гигантами — вещь достаточно редкая, чтобы её подчеркнуть», — отмечает автор статьи. По его оценке, истоки этого решения лежат в усилении морского трафика в Арктике, что увеличивает и риски, связанные с навигацией. Потому Москва и Вашингтон и решили организовать навигацию с помощью двусторонних маршрутов. Таким образом, на морских картах могут появиться шесть разных коридоров, что должно среди прочего предупредить столкновения кораблей.

Кроме того, подобные маршруты должны помочь торговым кораблям, которые заходят в этот район, обойти многочисленные отмели, рифы и острова. Это также даст возможность избежать разливов нефти и прочих видов загрязнения. Издание называет эти маршруты эквивалентом коридоров у острова Уэссан у входа в Ла-Манш.

Новые морские пути должны пройти по российским и американским территориальным водам у берегов Аляски и Чукотки. У России уже есть опыт навигации в условиях Заполярья, благодаря Северному морскому пути, который соединяет Баренцево и Берингово моря. Этот путь даёт значительное преимущество во времени как для коммерческих перевозок, так и для поставок нефти и газа. В свою очередь, и США используют глобальное потепление как для заполярных экспедиций, так и для передвижения круизных судов у берегов Аляски.

Международная морская организация должна дать ответ на российско-американское предложение во время заседания, которое пройдёт с 19 по 23 февраля. «Как бы то ни было, похоже, что пришло время оттепели. Как минимум в Арктике», — пишет Breizh-info.