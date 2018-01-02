WSJ призывает США устроить России новую холодную войну в Арктике

Россия использует арктические пространства в военных и экономических целях, а глобальное потепление может ещё больше укрепить её позиции. Поэтому, настаивает бывший заместитель госсекретаря США Пола Добрянски в своей статье для The Wall Street Journal, западные страны должны предпринять усилия, чтобы укрепиться в Арктике и противостоять угрозам со стороны России.

Арктика — это крайне важный для глобальной торговли и национальной безопасности регион, пишет в статье для The Wall Street Journal бывший заместитель госсекретаря США Пола Добрянски. По её словам, Россия сейчас наращивает свой военный потенциал в регионе, а значит, и США вместе с НАТО нужно выработать новую стратегию поведения.



Владимир Путин много говорил о том, какую угрозу несут в себе американские подлодки в Арктике, а между тем Россия использует воды Северного Ледовитого океана для базирования своих подлодок с баллистическими ракетами — ключевого компонента российских стратегических ядерных сил — и намерена расширять связанную с ними инфраструктуру. Для этого было создано Объединённое стратегическое командование «Север» и принято решение о дорогостоящих проектах по строительству новых аэропортов, портов, компонентов противовоздушной обороны и воинских частей, а также о проведении дополнительных учений.



Арктика для России является также источником природных ресурсов. Так, по данным 2017 года, в структуре ВВП России продукция из Арктики составляла 20%. Большая часть энергоресурсов России добывается именно в этом регионе: 95% природного газа и 75% нефти.



Глобальное потепление и таяние арктического льда лишь увеличивают значение этого региона. Если тенденция сохранится, Северный морской путь будет открыт на протяжении всего года, а это может значительно изменить карту глобальных морских транспортных путей и дать Москве огромный экономический рычаг давления.



Россия выдвигает такие территориальные претензии, которые пересекаются с требованиями других государств региона. Так, и Дания, и Россия претендуют на Северный полюс, и к ним может присоединиться Канада. Спорная территория достигает более 500 тыс. кв.км и может содержать в себе до 10 млрд тонн углеводородов. При этом если международный Арктический совет, который осуществляет управление регионом, хорошо справляется с вопросами вроде здравоохранения и защиты окружающей среды, то в отношении проблем безопасности он бессилен.



В Арктике нет военных баз западных стран, и там действуют лишь несколько подразделений Береговой охраны США. Поэтому, делает вывод автор статьи, необходимо выработать новый твёрдый ответ Запада на наращивание военной мощи России в Арктике. Например, Йенс Столтенберг рассказал о планах НАТО создать специальное Атлантическое командование в Арктике.



Администрация Трампа, по словам Добрянски, поддерживает эту инициативу, но могла бы сделать гораздо больше. Так, США должны обеспечить, чтобы новое командование отстаивало интересы альянса в Арктике: следило бы за разведкой и военной активностью России, координировало бы поиски на воде и спасательные операции, также занималось бы наращиванием военной инфраструктуры, чтобы не позволить России представлять собой угрозу для морских путей сообщения и коммуникаций. Этот набор задач должен обеспечиваться соответствующими ресурсами: кораблями, подлодками и самолётами, а также платформами для наблюдения и морского патруля.



США должны приступить к строительству передовых ледоколов и проводить больше учений, патрульных и обучающих манёвров, пишет автор статьи. Кроме того, Добрянски советует сделать так, чтобы штаб-квартира нового командования находилась на территории США. Все эти меры могут дать отпор наращиванию военной мощи России и покажут, что США — по-прежнему предводитель НАТО и всего мира, пишет она в The Wall Street Journal.