La Voix du Nord: русские запитают Арктику электричеством от плавучей АЭС

Первая в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», построенная в России, пришвартовалась в порту Мурманска, сообщает La Voix du Nord. Как сообщается, эта мобильная маломощная электростанция будет использоваться для снабжения электричеством отдалённых районов Арктики.

Как сообщает La Voix du Nord, первая в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», построенная в России, пришвартовалась в порту Мурманска в субботу 19 мая. Здесь станцию должны заправить ядерным топливом, прежде чем она отправится в конечную точку своего маршрута — отдалённый район Восточной Сибири.

Как сообщает издание, строительство станции осуществлялось российской государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Это массивное судно длиной 144 м и шириной 30 м содержит два атомных реактора мощностью 35 мегаватт каждый — притом что мощность современных установок нового поколения составляет около 1 тыс. мегаватт, отмечает газета. Кроме того, у этой 21-тысячетонной баржи отсутствует мотор, поэтому в порт города Певек на Дальнем Востоке, находящегося за полярным кругом, её доставят на буксире. Отплытие планируется летом 2019 года.

Хотя число жителей Певека не превышает 5 тыс., атомная станция способна покрывать потребность в энергии городов с населением до 200 тыс. человек, сообщает La Vois du Nord, отмечая, что в первую очередь речь идёт о снабжении электричеством нефтяных платформ.

«Идея в том, чтобы энергоцентраль была маломощной, мобильной и могла использоваться в русской Арктике, где в больших мощностях нет необходимости», — пояснил сотрудник российского Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, уточнив, что строительство «классической» АЭС сложно и затратно.