ZDF: уникальная плавучая АЭС укрепит амбиции России в Арктике

Единственный в мире плавучий атомный реактор и ледокол «Академик Ломоносов» вышел из порта Санкт-Петербурга и направился в сторону Мурманска, сообщает немецкий телеканал ZDF. Он должен снабжать электроэнергией отдалённые буровые платформы и сделать возможной добычу нефти и газа в Арктике, а также укрепить притязания России в этом негостеприимном регионе.
Под Петербургом буксиры тащат колосса от причала в открытый водный проход. С 2010 года здесь велась работа над воплощением проекта «Академик Ломоносов». Это плавучая атомная электростанция стоимостью почти в 500 млн евро, единственная в своём роде во всём мире, гордость разработчиков.
АЛЕКСЕЙ КОВАЛЁВ, инженер-кораблестроитель:Мы здесь сегодня воплощаем синтез судов двух типов: грузового судна и ледокола без обычного электродвижения.
Два ядерных реактора мощностью 35 мегаватт скрываются в брюхе судна длиной в 144 метра. Плавучие реакторы могут снабжать электричеством город с населением до 100 тысяч человек.
Пять работающих независимо друг от друга предохранительных контуров должны заведомо исключить любую мыслимую неисправность. Говорят, что подвижный атомный колосс надёжен даже при экстремально высоких волнах, таких, как цунами.
ВИТАЛИЙ ТРУТНЕВ, директор Росэнергоатома:Этот плавучий блок реакторов воплотил лучшее техническое оснащение, как и все остальные наши традиционные установки. Он также наилучшим образом защищён от воздействия природных катастроф и ошибок при эксплуатации.
Активисты из сферы защиты окружающей среды, однако, предостерегают о возможных экологических катастрофах, а также о террористических атаках на специализированное судно. Единственный успех их протестов: атомное топливо попадёт на борт не в Санкт-Петербурге, как планировалось, а будет принято лишь после прибытия в Мурманск в конце мая. Затем оно будет применяться в богатой природными ресурсами, слабо населённой Арктике.
Атомная электростанция должна снабжать электроэнергией отдалённые буровые платформы, а также сделать возможным опреснение морской воды. Освоение месторождений нефти и газа в негостеприимном регионе больше не кажется утопией. Плавучие АЭС предоставляют инфраструктуру, необходимую для основания небольших поселений-спутников в районе полярного круга.
Таким образом Россия также хочет подчеркнуть свои притязания в регионе вечной мерзлоты за пределами своих границ. Это стратегический замысел. К тому же, Москва конкурирует с Китаем — там из судов сейчас тоже делают ядерные установки. Первый прототип должен пройти испытания в 2019 году. Россия как лидер рынка хочет, чтобы «Академик Ломоносов» к этому времени уже успешно функционировал. Книги заказов уже полны — как минимум 15 государств хотят приобщиться к новейшей российской ядерной технологии.
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