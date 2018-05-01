Times: плавучая АЭС «Академик Ломоносов» вызвала опасения у защитников окружающей среды
Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», которую критики называют «плавучим Чернобылем», не на шутку беспокоит защитников окружающей среды, передаёт The Times.
Ожидается, что АЭС будет пришвартована в порту Певека и заменит наземную атомную электростанцию на Чукотке, для того чтобы поставлять электроэнергию отдаленным поселениям и заводам. При этом защитники окружающей среды сочли проект плавучей АЭС опасным, передаёт издание.
Так, эксперт по ядерным вопросам Greenpeace Ян Хаверкамп полагает, что «испытывать ядерный реактор в густонаселенном районе, таком как центр Санкт-Петербурга, по меньшей мере безответственно. Однако перенос испытаний этого «ядерного Титаника» с глаз общественности не сделает их менее безответственными».
«Атомные реакторы, болтающиеся на поверхности Северного ледовитого океана, будут представлять очевидную огромную угрозу окружающей среде, которая и так находится под давлением климатических изменений», — добавил Хаверкамп.
При этом в самой России заявляют, что АЭС является источником исключительно «безопасной экологически чистой энергии».
Сообщается, что это первая в своём роде плавучая станция, работающая на двух ядерных реакторах мощностью в 35 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией и горячей водой город с населением в 100 тыс. человек, отмечает издание. При этом уточняется, что станция способна выдерживать, как паковый лёд, так и цунами.
В настоящий момент Россия ведёт переговоры с 15 странами, включая Китай, об экспорте аналогичных плавучих установок, пишет The Times.
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