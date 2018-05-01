Times: плавучая АЭС «Академик Ломоносов» вызвала опасения у защитников окружающей среды

Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», которую критики называют «плавучим Чернобылем», не на шутку беспокоит защитников окружающей среды, передаёт The Times.



Ожидается, что АЭС будет пришвартована в порту Певека и заменит наземную атомную электростанцию на Чукотке, для того чтобы поставлять электроэнергию отдаленным поселениям и заводам. При этом защитники окружающей среды сочли проект плавучей АЭС опасным, передаёт издание.



Так, эксперт по ядерным вопросам Greenpeace Ян Хаверкамп полагает, что «испытывать ядерный реактор в густонаселенном районе, таком как центр Санкт-Петербурга, по меньшей мере безответственно. Однако перенос испытаний этого «ядерного Титаника» с глаз общественности не сделает их менее безответственными».



«Атомные реакторы, болтающиеся на поверхности Северного ледовитого океана, будут представлять очевидную огромную угрозу окружающей среде, которая и так находится под давлением климатических изменений», — добавил Хаверкамп.



При этом в самой России заявляют, что АЭС является источником исключительно «безопасной экологически чистой энергии».



Сообщается, что это первая в своём роде плавучая станция, работающая на двух ядерных реакторах мощностью в 35 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией и горячей водой город с населением в 100 тыс. человек, отмечает издание. При этом уточняется, что станция способна выдерживать, как паковый лёд, так и цунами.



В настоящий момент Россия ведёт переговоры с 15 странами, включая Китай, об экспорте аналогичных плавучих установок, пишет The Times.

Комментарии читателей на сайте The Times:

Jock Coats: Я могу понять, почему люди, которые хотят, чтоб АЭС совсем не было, расстроены этим. Но если вы одобряете использование атомной энергии, чем это хуже, чем, скажем, атомный ледокол или танкер, которые курсировали между морями в течение 20 лет, или десятков часто гораздо более крупных судов и по размерам, и мощности, военно-морских сил по всему миру, что её сравнивают с Чернобылем ещё до заправки топливом! Я бы подумал, что на более или менее неподвижном причале она представляет куда меньший риск, чем забрасывание реактора (плюс нескольких ядерных зарядов) на незаметные скалы под водой со скоростью и под давлением :)

Richard B: Звучит не хуже, чем поставить ядерный реактор на подводную лодку и отправить её под арктический лёд.

K Pitman: Однозначно, было бы дешевле и определенно разумнее купить несколько гигантских ветряных турбин. И кто принимает такие решения?..