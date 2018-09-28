Capital: Россия возлагает большие надежды на Северный морской путь

Северный морской путь, по которому могут проходить только небольшие корабли и лишь несколько недель в году, становится всё более доступным по причине глобального потепления, сообщает Capital. Хотя в ближайшей перспективе этот маршрут ещё останется труднопроходимым и дорогостоящим, Россия возлагает на него большие надежды, поскольку он поможет сократить на 15 дней время в пути кораблей, которые сейчас проходят через Суэцкий канал.

Отправившиеся в августе с Дальнего Востока датские контейнеровозы-ледоколы пересекли Арктику по Северному морскому пути и в этот четверг прибыли в Санкт-Петербург, сообщает Capital. Ещё ни один корабль такого размера не справлялся с подобным путешествием. Это стало возможно благодаря таянию ледников, которое в долгосрочной перспективе может изменить мировые грузовые перевозки.

Этот путь, по которому могут проходить только корабли более скромного размера и лишь несколько недель в году, становится всё более доступным по причине глобального потепления.

Как отмечает издание, хотя в ближайшей перспективе этот маршрут ещё останется труднопроходимым и дорогостоящим, Россия возлагает на него большие надежды, поскольку он поможет сократить на 15 дней время в пути кораблей, которые сейчас проходят через Суэцкий канал.

Президент России Владимир Путин в начале сентября призвал «всех заинтересованных партнёров развивать этот многообещающий путь».

Согласно бюджету на 2019—2021 годы, Россия инвестирует более 40 млрд рублей в развитие Северного морского пути, портовой инфраструктуры и постройку ядерных ледоколов.

За несколько десятилетий ледяной покров Арктики уменьшился почти на половину, утверждает Capital.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Руслан Танкаев считает, что к 2050 году Северный морской путь будет легкопроходимым круглый год.

По его словам, этот маршрут на несколько тысяч километров меньше, чем через Суэцкий канал. Он также является более безопасным с точки зрения пиратства, пишет Capital.

Как отмечает Танкаев, объём перевозимых через Арктику грузов также «очень скоро» увеличится. «В прошлом году грузооборот составлял 7,5 миллиона тонн. В ближайшие годы эта цифра поднимется до 40 миллионов тонн», — добавил он.