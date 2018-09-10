Washington Post: глобальное потепление превращает Северный морской путь в альтернативу Суэцкому каналу

Благодаря изменению климата корабли начинают ходить через всё менее ледовитую Арктику, пишет The Washington Post. Транзит по Северному морскому пути сейчас возможен с июля по октябрь, поскольку из-за серьёзнейших изменений климата происходит быстрое и «для многих глубоко тревожное» отступление льда в Северном Ледовитом океане. Причём эта тенденция набирает темп как на Северном, так и на Южном полюсе.

Россия, Китай и ряд коммерческих компаний с интересами в сфере перевозки грузов входят в число тех, кто возлагает большие надежды на то, что Северный морской путь в сезон таяния льдов сможет стать альтернативой египетскому Суэцкому каналу. Они также надеются, что при этом время транзита из Европы в Азию и Америку, а также расходы на топливо для судов сократятся.

Российская компания «Росатом», которая обладает крупнейшим в мире флотом атомных ледоколов, хвалится тем, что на данном маршруте «нет очередей и пиратов» — намёк на угрозу, которую в последние годы представляют африканские «буканьеры» в Аденском заливе.

Однако по мере того как транзит через Арктику будет набирать обороты, могут произойти изменения в окружающей среде региона, которая на сегодняшний день в большинстве своём остаётся нетронутой и населённой лишь изредка попадающимися китами, моржами, учёными, представителями коренного населения и нефтяниками.

Между Россией и её конкурентами может возникнуть спор по поводу того, кто и что контролирует.

«Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», — заявил недавно министр обороны России Сергей Шойгу.

Несколько десятилетий назад шапка полярного льда была шахматной доской для участников холодной войны и местом проведения военных учений с участием подводных лодок. Однако следующая битва будет более меркантильной, полагает издание.

Спутниковые снимки НАСА ясно показывают, что с каждым десятилетием в Арктике лёд летом отступает всё дальше.

Старший научный сотрудник Национального центра данных по исследованию снега и льда Уолт Майер из штата Колорадо заявил, что, согласно результатам климатического моделирования, в Арктике в период с 2050 по 2070 годы летом может вообще не быть льда. Причём если верить некоторым прогнозам, уже с 2030 года изменение климата в регионе может ускориться.

Это крайне удручающее известие для многих людей, которых беспокоит будущее жизни на Земле. Однако для некоторых эта «новая Арктика» может стать благом. Прежде всего, для России. Большая часть Северного морского пути проходит вдоль исключительной экономической зоны России. И любое судно, проходящее через эти воды, должно получить разрешение от Администрации Северного морского пути, указывается в статье. Кроме того, Россия берёт плату за навигацию и помощь ледоколов, ведь движение по этому маршруту может быть опасным.

Однако несмотря на «экстремальные» условия движения даже в летний период, преимуществом этого пути является время. Так, судну, идущему из Южной Кореи в Германию, на то, чтобы добраться до места назначения через южноафриканский мыс Доброй Надежды потребуется в среднем 46 дней, через Суэцкий канал — 34 дня, а по Северному морскому пути — всего 23 дня.

Как отмечает The Washington Post, до того как началось глобальное потепление, Арктика представляла интерес в основном для исследователей, учёных, местного населения и участников холодной войны. Теперь же это не только место, где можно добывать нефть, но и морской путь, на который претендуют Россия, Дания, Канада, Норвегия и США, а также ряд других стран, в том числе Китай, которые борются за право заниматься рыболовством, бурением скважин. Станет ли регион «глобальным достоянием» или же горячей точкой, покажет время, подытоживает издание.