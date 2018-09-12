Diplomat: Россия готовит «Армату» к испытанию полярным сиянием

Россия учла негативный опыт США, когда танки «Абрамс» выходили из строя во время операции «Буря в пустыне», пишет The Diplomat. Поэтому, по словам российских военных, перед вводом в эксплуатацию танк нового поколения Т-14 «Армата» ждут самые серьёзные испытания в суровых климатических условиях. Новинку проверят на прочность в горах, в пустыне и в Арктике, включая влияние полярного сияния на работу компьютерных систем.

Российские военные намерены провести испытания нового боевого танка третьего поколения Т-14 «Армата» в сложных климатических условиях, в том числе в Арктике, сообщает The Diplomat со ссылкой на заявление заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ по вооружению генерал-лейтенанта Виктора Лизвинского.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018», проходившем в конце августа в Подмосковье, российский военный рассказал журналистам, что новинка будет испытана в самых разных погодных условиях. Её тестирование не ограничится только среднерусской возвышенностью. «Армату» проверят на прочность в Арктике, в горах и в пустыне.

Как отмечает The Diplomat, в России учитывают негативный опыт США по применению танка М1 «Абрамс» в ходе операции «Буря в пустыне». Тогда практически у всех машин возникали поломки двигателя. Поэтому, цитирует издание Лизвинского: «Нам необходимо испытать всё, включая работу компьютеров и влияние на них полярного сияния».

Подобные тестирования военной техники, проводимые перед её вводом в эксплуатацию, по словам издания, являются обычной практикой в оборонной промышленности по всему миру. В настоящее время в российских сухопутных войсках находится на испытании порядка 16—20 образцов Т-14. Окончательная эксплуатационная оценка танка запланирована на 2019 год.

The Diplomat напоминает, что 22 августа Министерство обороны России подписало контракт с основным российским производителем танков «Уралвагонзавод» (УВЗ) на производство 132 танков Т-14 «Армата». Ожидается, что к 2020 году российские сухопутные войска получат в общей сложности 100 машин.

Как сообщается, первые «Арматы» будут поставлены в 1-й гвардейский танковый полк 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, расположенной в Московской области.

При этом издание обращает внимание на то, что «Уралвагонзавод» не будет массово производить Т-14. Вместо этого будет проведена реконструкция и модернизация моделей танков советской эпохи, включая Т-72 и Т-90. И это подтверждает предположение автора The Diplomat, которое он высказывал ранее: «Решение Минобороны России модернизировать старые модели Т-72 и Т-90 может быть истолковано как признак того, что, несмотря на предыдущие заявления, Т-14 не заменит танки советской эпохи в качестве опоры танковых сил России в ближайшем будущем».