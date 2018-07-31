T-Online: Россия не потянула серийное производство «чудо-оружия»

Новый российский «супертанк» так и не поступит в серийное производство, пишет T-Online. Каждая «Армата» по-прежнему стоит чуть ли не €5 млн, а это «слишком много для измотанного бюджета России», подчёркивает журналист немецкого новостного портала.
Новый российский танк Т-14 «Армата» не поступит, как прежде планировалось, в серийное производство, сообщает немецкий новостной портал T-Online.
«Причина — слишком дорого», — поясняет автор статьи Ян-Хенрик Вибе.
«Супертанк», как называют его российские СМИ, долгое время считался «чудо-оружием» по сравнению с такими западными танками, как немецкий Leopard 2, французский Leclerc и американский M1 Abrams, отмечает журналист T-Online.
Изначально Москва вынашивала планы, согласно которым российская армия должна была получить 2300 танков T-14 «Армата», продолжает Вибе.
«Каждая «Армата», однако, по-прежнему стоит от четырёх до пяти миллионов евро — это слишком много для измотанного российского бюджета», — подчёркивает журналист немецкого новостного портала.
«Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы? У нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, — заявил вице-премьер России Юрий Борисов. — По цене, эффективности и качеству он значительно превосходит «Абрамсы», «Леклерки» и «Леопарды».
Боевики террористической организации «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за наезд на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, а ещё трое пострадали.
Актёры фильма о супергероях «Стражи галактики» поддержали уволенного ранее киностудией Walt Disney Studios режиссёра картины Джеймса Ганна, выразив надежду на продолжение совместной работы с ним в будущем.
Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, который принадлежал королеве Великобритании Елизавете II и её супругу герцогу Эдинбургскому Филиппу, будет продан на аукционе. Об этом сообщает Motors.co.uk.
По меньшей мере три человека погибли, ещё шесть пострадали в ДТП с участием вахтового автобуса и грузовика в Аксайском районе Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Руководитель ближневосточного бюро телеканала RT, член жюри премии Khaled Alkhateb Memorial Awards Пола Слиер рассказала, чем руководствовалась она и её коллеги в ходе оценки представленных на конкурсе работ.
Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй сообщил, что Служба безопасности страны ведёт расследование дела о государственной измене, основным фигурантом которого является украинский лидер Пётр Порошенко.
В докладе британского парламента «Фейковые новости», который содержит главу о противодействии «российскому влиянию в политических кампаниях», в частности телеканалу RT и агентству Sputnik, прослеживается стремление ввести сетевую цензуру. Об этом заявили в посольстве России в Великобритании.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов отметил мужество и профессионализм лауреатов международной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards, учреждённой RT в память о погибшем журналисте Халеде аль-Хатыбе.
Cпецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что особое внимание в рамках десятого раунда переговоров в астанинском формате в Сочи уделяется формированию конституционной комиссии САР.