Новый российский «супертанк» так и не поступит в серийное производство, пишет T-Online. Каждая «Армата» по-прежнему стоит чуть ли не €5 млн, а это «слишком много для измотанного бюджета России», подчёркивает журналист немецкого новостного портала.

Новый российский танк Т-14 «Армата» не поступит, как прежде планировалось, в серийное производство, сообщает немецкий новостной портал T-Online.

«Причина — слишком дорого», — поясняет автор статьи Ян-Хенрик Вибе.

«Супертанк», как называют его российские СМИ, долгое время считался «чудо-оружием» по сравнению с такими западными танками, как немецкий Leopard 2, французский Leclerc и американский M1 Abrams, отмечает журналист T-Online.

Изначально Москва вынашивала планы, согласно которым российская армия должна была получить 2300 танков T-14 «Армата», продолжает Вибе.

«Каждая «Армата», однако, по-прежнему стоит от четырёх до пяти миллионов евро — это слишком много для измотанного российского бюджета», — подчёркивает журналист немецкого новостного портала.

«Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы? У нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, — заявил вице-премьер России Юрий Борисов. — По цене, эффективности и качеству он значительно превосходит «Абрамсы», «Леклерки» и «Леопарды».