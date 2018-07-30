Asia Times: эксперты усомнились в «стратегическом эффекте» российского гиперзвукового оружия

Новейшие разработки России в области гиперзвукового оружия, уже принятые страной на вооружение, не окажут в ближайшее время серьёзного влияния на баланс сил в мире, убеждены эксперты, опрошенные журналистами Asia Times. По мнению аналитиков, гиперзвуковые ракеты не дадут России каких-либо возможностей, которых у неё не было и без них.

Вокруг нового российского гиперзвукового оружия — ракеты «Кинжал» и комплекса с планирующим крылатым блоком «Авангард» — развернулась активная полемика, пишет Asia Times. По данным издания, одни комментаторы говорят, что новейшие разработки России обозначат «коренной перелом» в стратегическом балансе, поскольку ни США, ни НАТО в настоящий момент не имеют даже перспективных средств для их перехвата; другие же утверждают, что развёртывание подобных вооружений не будет иметь «никаких стратегических последствий для Вашингтона и его союзников в ближайшей перспективе», поскольку США и НАТО и до появления гиперзвукового оружия не могли полностью защитить себя в случае массированного удара со стороны обычных или ядерных российских ракет. Впрочем, все эксперты сходятся в том, что оценивать характеристики двух новых российских систем пока рано, отмечает автор статьи.

Как пишет журналист, «Кинжал» представляет собой ракету «воздух — воздух» с дальностью 500 км, запуск которой осуществляется с истребителя-перехватчика МиГ-31К либо бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3; при применении первой платформы максимальная дальность ракеты может достигать 2 тыс. км, а второй — 3 тыс. км. В свою очередь, «Авангард» — ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, максимальная дальность которого — 6 тыс. км, а минимальная — 2 тыс. км, говорится в материале. Как сообщается в статье со ссылкой на российские СМИ, эскадрилья МиГ-31К с «Кинжалами» заступила на боевое дежурство ещё в апреле, тогда как системы «Авангард» будут развёрнуты к 2019 году на юго-западе России.

Как рассказал в беседе с корреспондентом издания главный научный сотрудник московского Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Александр Савельев, информации для того, чтобы сделать какие-то чёткие выводы о том, как повлияет гиперзвуковое оружие на стратегическую обстановку, пока недостаточно. «В технических характеристиках в том виде, в котором их дают открытые источники, не указана одна важная деталь — точность «Кинжала» и ракеты «Авангарда», — цитирует эксперта Asia Times. — В результате сложно понять, в какую категорию нужно вносить это оружие — первого удара или второго».

Кроме того, есть и вопрос о количестве ракет, которое может развернуть Россия. Как пояснил российский эксперт, с 1989-го по 1991 год участвовавший в качестве советника в переговорах между США и СССР по договору СНВ-I, он не считает, что количества «Кинжалов» и «Авангардов» «хватит для того, чтобы оказать заметный эффект на стратегический баланс». Это особенно верно для «Авангардов», которые попадают под новый договор СНВ-III, отмечает обозреватель Asia Times. Кроме того, по словам Савельева, ограничения могут возникнуть и по экономическим причинам в связи с «бюджетными трудностями», которые испытывает Россия в последние четыре года, подчёркивается в статье.

Как заявил Савельев, предварительно можно предположить, что «Кинжал» и «Авангард» вряд ли смогут серьёзно повлиять на соотношение сил в мире в ближайшем будущем, однако они вполне способны оказать влияние на политическую ситуацию на региональном уровне, поскольку, «если эти новые комплексы окажутся высокоэффективными, и на Западе, и на Востоке во многих странах будут расти опасения по поводу того, как их планируется применять».

Старший научный сотрудник американского Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина Джошуа Поллак в своём комментарии для Asia Times также выразил «недоумение» по поводу новых российских разработок, но при этом призвал различать возможный эффект «Авангарда» и «Кинжала». Как пояснил американский исследователь, запускаемый с самолётов «Кинжал» — и с обычной, и с ядерной боеголовкой, — может «применяться как для сдерживания, так и для ведения войн».

Тем не менее эксперт сомневается, что «Кинжал» позволит российским вооружённым силам делать что-то, чего они не могут уже сейчас. «Кинжал» — оружие экзотическое, но он, по всей видимости, хорошо встраивается в уже существующую роль», — цитирует Поллака Asia Times. Так, например, если ракета будет применяться с тактической авиации, «её главным плюсом будет то, что она даст российским ВКС дополнительные ударные платформы для поражения целей на территории Сирии из российского воздушного пространства» — однако, подчёркивает аналитик, Россия и так уже била по сирийской территории с кораблей. Таким образом, метод остаётся практически тем же — Россия запускает дальнобойные ракеты по противникам на сирийской земле, и «Кинжал» лишь «позволяет другому виду войск сыграть более широкую роль», полагает эксперт.