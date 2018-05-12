CNBC: у гиперзвукового оружия США, России и Китая разные цели

Несмотря на недавние заявления американских чиновников о том, что США проигрывают России и Китаю в гонке гиперзвуковых вооружений, это не совсем так, пишет CNBC. По мнению экспертов, Вашингтон, в отличие от Москвы и Пекина, занимается в основном не ядерными, а обычными гиперзвуковыми ракетами, что делает сравнение программ этих стран некорректным.

Недавние заявления чиновников Пентагона вызвали опасения, что США проигрывают гонку гиперзвуковых вооружений России и Китаю. Однако, по мнению экспертов, это не совсем соответсвует действительности, пишет CNBC.

Специалисты считают, что США не следует сравнивать с этими двумя странами, так как в плане разработок гиперзвукового арсенала Вашингтон «преследует другую цель». Гиперзвуковые ракеты могут лететь со скоростью в пять раз превышающей скорость звука. Их, как правило, подразделяют на два вида: крылатые ракеты и баллистические манёвренные боевые блоки.

Считается, что США отстаёт от Китая и России, так они гораздо чаще проводят успешные испытания гиперзвуковых технологий. И в самом деле, адмирал Гарри Хэррис заявил, что США «отстают» от разработок Китая в этой области, а генерал Джон Хайтен добавил, что Америка неспособна отразить удар с использованием гиперзвуковых ракет.

Хайтен сделал подобное заявление после выступления президента России Владимира Путина 1 марта, в котором тот рассказал о новой российской гиперзвуковой ракете. В этот же день высокопоставленный чиновник Пентагона пожаловался СМИ на недостаток финансирования в области разработок гиперзвукового оружия.

«Существует распространённое мнение, что сейчас идёт гонка вооружений в сфере гиперзвуковых технологий, и США в ней проигрывают», — отметил содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир Джеймс Эктон.

Однако, по его словам, «во многих аспектах гонка США отличается от гонки России и Китая», так как Пекин и Москва занимаются разработкой ракет с ядерными боеголовками, в то время как Вашингтон больше интересуют обычные ракеты.

«В плане гиперзвукового оружия США делают акцент на доставку обычных ракет, в то время как Россия и Китай с большей вероятностью применят свой гиперзвуковой ядерный арсенал», — считает сотрудник корпорации RAND Джордж Накузи.

По мнению аналитика Зои Стэнли-Локман, сравнивать эти два направления не стоит. «То, чем занимается США — это гораздо более сложная задача», — отметила она, объяснив, что обычные ракеты должны с большой точностью поражать маленькие цели, в то время как для ядерных ракет это не так принципиально.

По мнению канала, может оказаться, что Вашингтон ушёл в этом направлении дальше своих конкурентов. «У Соединённых Штатов очень долгая история испытаний обычных боеголовок, что даёт им преимущество в текущих обстоятельствах», — добавил Эктон.

К примеру, по его словам, в рамках программы по разработке гиперзвуковых планирующих блоков, США провели успешные испытания боеголовки на расстоянии более 4 тыс. километров. Китай же проводит испытания своих аналогов на вдвое меньшем расстоянии.

В результате Эктон не считает, что США отстают от своих соперников по гиперзвуковой гонке. Тем не менее, к ней присоединяются и другие страны, включая России и Индию, которые вместе разработали гиперзвуковую крылатую ракету «БраМос», которую они собираются выставить на экспорт.