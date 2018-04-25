Эксперт Bild: словно тигры на арене — Трамп и Путин ждут своего шанса для атаки

Ракетными ударами по Сирии глава Белого дома хоть и заработал пару очков в глазах мировой общественности, впечатлить президента России ему, однако, не удалось, заявила в интервью Bild эксперт вашингтонского исследовательского института ICONS Эгле Мураускайте. По её словам, Дональд Трамп и Владимир Путин «прощупывают» друг друга и словно тигры кружат на арене, дожидаясь своего шанса для атаки.

Бывшие советские республики «подпрыгнули от радости», когда Соединённые Штаты «продемонстрировали лидерство на международной арене», заявила в интервью немецкому таблоиду Bild эксперт вашингтонского исследовательского института ICONS Эгле Мураускайте.

По её словам, ракетные удары западной коалиции во главе с США по сирийской территории показали, что «Америка по-прежнему заботится о Сирии».

Благодаря этой операции глава Белого дома Дональд Трамп, безусловно, заработал «пару очков» в глазах мировой общественности, вот только «особого впечатления на Путина она не произвела», признала Эгле Мураускайте.

Президенты Российской Федерации и Соединённых Штатов, по мнению эксперта вашингтонского исследовательского института ICONS, всё ещё «прощупывают» друг друга.

«Поскольку ни один из них не обладает явным преимуществом, они кружат на арене словно тигры и дожидаются своего шанса, чтобы атаковать, — подчеркнула Мураускайте. — Если они договорятся о встрече, то остальной мир ожидает, что только один из них выйдет победителем».

В ходе интервью американский эксперт в области оружия массового уничтожения также рассказала, при каких обстоятельствах президент Российской Федерации Владимир Путин может «пойти на крайние меры».

«Несомненно, применение тактического ядерного оружия стало частью мышления Путина после оккупации Крыма, — констатировала Эгле Мураускайте. — Теперь НАТО должно принимать в расчёт возможность тактического применения (Россией. — ИноТВ) ядерного оружия. Я не думаю, что Путин ударит по Берлину или Парижу. Но если он начнёт новую кампанию, как на Украине, и НАТО отправит немецкие и французские войска в эту горячую точку, то они могут стать целью тактического ядерного оружия».