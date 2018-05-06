Эксперт Washington Post описал отношения России и США цитатой из «Игры престолов»

ВМС США возрождают Второй флот для защиты восточного побережья США и северной Атлантики от возрождающейся России и от расширения её военного присутствия, сообщает The Washington Post. Как напоминает издание, этот флот, который был расформирован в 2011 году для сохранения финансов для новых кораблей, возобновит свою деятельность 1 июля в Норфолке.

«Это динамичный ответ на динамичную сферу безопасности, — заявил командующий военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон на борту авианосца «Джордж Буш». — Поскольку мы наблюдаем наращивание соперничества великих держав, Атлантический океан, особенно Северная Атлантика, является таким же динамичным местом действия, как и любое другое место».

В отдельном заявлении Ричардсон сообщил, что восстановление флота осуществляется в рамках стратегии национальной обороны, сформулированной главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. В этой стратегии, опубликованной в январе нынешнего года, отмечалось, что основным приоритетом для Минобороны США станет «долгосрочное стратегическое соперничество» с Россией и Китаем, а не контртеррористическая борьба, как было ранее.

Официальные лица и аналитики Пентагона заявили, что операции по борьбе с террористами отвлекли внимание Вашингтона от модернизации армии, позволив России и Китаю ликвидировать технологический разрыв в плане создания более современных и смертоносных вооружений.

Кроме того, как утверждает издание, Россия «оккупировала Крым» и устроила целую вереницу враждебных действий по отношению к Западу, в том числе кибератаки и вмешательство в выборы в Европе и США. Также с помощью своих подводных лодок она начала значительно активнее искать кабели подводной телекоммуникации, используемые НАТО, утверждается в статье.

Возрождение Второго флота — это сигнал о том, что ВМС США желают «действовать в Северной Атлантике мощнее и убедительнее», — прокомментировал ситуацию Брайан Макграт, бывший командир эсминца, а ныне заместитель директора Центра американских морских сил при Гудзонском институте.

Как заявил Макграт изданию The Washington Post, Второму флоту сразу придётся заняться угрозой со стороны пока ещё скромного числа российских атомных подлодок, способных курсировать в глубинах восточного побережья США.

Такие субмарины, как атомная подводная лодка К-329 «Северодвинск», оснащены гиперзвуковыми ракетами, а также ракетами, способными нести ядерную боеголовку

Кроме того, российские подлодки также способны создавать опасные препятствия в виде мин или же применять противолодочные ракеты, что усложнит развёртывание сил НАТО в поддержку союзников по альянсу.

По словам Макграта, патрулирование акваторий, скорее всего, начнётся в скором времени. В патрулях будут участвовать надводные корабли, боевые субмарины и противолодочные самолёты P-8 «Посейдон».

Как отмечает издание, США восстанавливают Второй флот на фоне более масштабной стратегии НАТО по противодействию России. Более того, Пентагон в пятницу заявил, что выступил с предложением о размещении в Норфолке Объединённого командования сил НАТО в Атлантике.

«Цитируя Неда Старка: «Зима близко», — заявил Макграт, имея в виду персонажа «Игры престолов», который, как пишет The Washington Post, предупреждал о надвигающемся конфликте. — В целом создаётся ощущение, что ревизионистские силы в России настроены на то, чтобы противостоять США во многих направлениях, и военное противостояние — всё чаще становится одним из них».