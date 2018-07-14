CNBC: Россия наточит свой «Кинжал» уже к 2020 году — США пока ответить нечем

Россия может уже к 2020 году завершить испытания нового гиперзвукового оружия — ракеты «Кинжал» и планирующего крылатого блока «Авангард», передаёт CNBC. Как подчёркивается в материале издания, у США пока нет средств защиты от такого оружия.
Россия может уже к 2020 году завершить испытания гиперзвуковой ракеты воздух-земля «Кинжал», «защититься от которой США пока не способны», сообщает сайт американского телеканала CNBC со ссылкой на анонимные источники, «непосредственно знакомые с содержанием докладов разведслужб».
По данным телеканала, Россия уже провела 12 испытаний ракеты, три из которых оказались успешными; при этом, последний успешный тестовый пуск, в ходе которого «Кинжал» поразил цель, расположенную на расстоянии около 800 км от точки запуска, состоялся в июле. Как отмечается в статье, до сих пор ракета испытывалась только с борта истребителя-перехватчика МиГ-31, однако в настоящий момент ведутся работы, чтобы иметь возможность оснащать ей стратегические бомбардировщики.
Между ноябрем 2017-го и февралём нынешнего года состоялись четыре испытания ракеты, каждое из которых было неудачным, также говорится в материале. Как сообщили CNBC источники, наиболее долгий из этих четырёх тестовых полётов ракеты продолжался более двух минут, в течение которых «Кинжал» пролетел более 35 км, после чего потерпел крушение; в свою очередь длительность кратчайшего из полётов составила 4 секунды, и ракета успела преодолеть за это время 8 км.
Как напоминает CNBC, в мае этого года также сообщалось о том, что Россия к 2020 году завершит испытания гиперзвукового планирующего крылатого блока «Авангард», предназначенного для размещения на межконтинентальных баллистических ракетах. Тогда источники канала утверждали, что Россия в 2016 году провела два успешных испытания блока, а в октябре 2017 — ещё одно неудачное; предполагается, что четвёртый тестовый запуск состоится этим летом.
«Судя по отзывам, новое российское оружие станет очень серьёзным дополнением к арсеналу Кремля и может породить опасения о начале новой гонки вооружений», — пишет автор статьи.
Как подчёркивает журналист, новая информация об испытаниях появилась в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Сам Трамп в минувшую пятницу пообещал, что обсудит с российским коллегой сокращение ядерных вооружений, отмечается в статье.
Между тем, появление высокоскоростного оружия в России и Китае сильно беспокоит американские власти, сообщает CNBC. Так, глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен в марте предупреждал американских сенаторов о том, что у США нет средств защиты от гиперзвуковых ракет, подчёркивает обозреватель канала.
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