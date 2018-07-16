NI: новые и недорогие вооружения России и Китая угрожают незаменимым авианосцам Запада

Недорогие российские и китайские вооружения, такие как «кибервойна» и противокорабельные ракеты, представляют угрозу для Запада, поскольку последний полагается на дорогие, например авианосцы, пишет обозреватель The National Interest Майкл Пек со ссылкой на доклад британского Королевского института объединённых родов войск (RUSI).

«Китай и Россия, по всей видимости, сосредоточили многие (но не все) свои усилия на том, чтобы создать угрозу для западных объектов, которые имеют большие размеры, при этом они малочисленны и дорого стоят», — говорится в исследовании.

Как отмечается в документе, западные страны осознали эту проблему финансового дисбаланса ещё «в контексте борьбы с терроризмом», когда выяснилось, что они используют ракеты стоимостью $70 тыс. долларов, запускаемые с самолётов, час эксплуатации которых обходится в $30 тыс., чтобы уничтожить пикап Toyota, который в лучшем случае стоит $10 тыс.

Между тем в случае с разработками России и Китая ракета, которая стоит меньше полумиллиона фунтов ($642 тыс.), может как минимум вывести из строя британский авианосец стоимостью более 3 млрд фунтов ($3,9 млрд).

Британские эксперты из RUSI также предложили Лондону не только модернизировать уже имеющиеся вооружения и разрабатывать новые технологии, но и избавиться от тех вооружений, которые уже не способны эффективно действовать в бою и модернизация которых либо невозможна, либо слишком дорогостояща.

Как отмечает обозреватель The National Interest, авторы исследования не стали уточнять, от каких конкретно вооружений следует избавиться. Но с учётом сделанного в документе вывода о том, что военные технологии России и Китая представляют угрозу для небольшого количества сложных и незаменимых западных платформ, можно сказать, что во главе этого списка, похоже, оказались крупные авианосцы — излюбленное вооружение ВМС США.

Между тем в исследовании отмечается, что Британии легче пойти на этот шаг, поскольку она вряд ли станет противостоять таким противникам, как Россия и Китай в одиночку, без поддержки со стороны Запада и, в частности, США. Ведь последние могут предоставить военный потенциал, которого не может предоставить Британия.

«Тем не менее, возможно, такой бывшей великой державе, как Британия, грациозно уходящей с центральных позиций на мировой арене, просто нужно признать реальное положение дел», — подытоживает свою статью обозреватель The National Interest Майкл Пек.