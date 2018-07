National Interest: в противостоянии с Россией авианосцы США будут практически бесполезны

Американская палубная авиация успешно провела учения на Балтике, действуя с авианосца в Адриатике. Однако это говорит также о том, что американским кораблям этого вида необычайно тяжело вести операции в Балтийском море, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, виной тому как замкнутая акватория Балтийского моря, так и российские средства ПВО и противокорабельной борьбы, которые способны испортить жизнь американскому флоту.

В этом месяце многофункциональные F/A-18E/F Super Hornet и самолёты РЭБ EA-18G Growler прибыли на американский авианосец «Гарри Трумэн», чтобы затем принять участие в ежегодных международных учениях под названием BALTOPS, пишет The National Interest.



Хотя эти манёвры проводятся с 1972 года, в этот раз примечательным было то, что во время учений «Гарри Трумэн» находился не на Балтике, а в Адриатическом море. Поэтому чтобы добраться до места проведения BALTOPS, морская авиация США, приписанная к авиакрылу номер 1, впервые в истории этих учений преодолела весь европейский континент.



«Наличие возможности поддерживать наших союзников в Балтийском регионе с Адриатики показывает, что наш потенциал соответствует нашей решимости, — заявил командующий 8-ой авианосной ударной группировкой контр-адмирал Джин Блэк. — Это ещё одно доказательство гибкости и подвижности, которую мы привносим в боевые действия и которое подтверждает нашу приверженность к обеспечению региональной безопасности и сотрудничеству с нашими партнёрами и союзниками».



Однако, замечает журнал, хотя переброска морской авиации с авианосца на Балтику через всю Европу и впечатляет, она выявляет фундаментальные ограничения, которые этот регион накладывает на действия американских авианосцев. Авианосцы класса «Нимиц» или «Форд» водоизмещением в 100 тыс. тонн слишком велики и уязвимы для проведения операций в замкнутой акватории Балтийского моря.



Более того, передовые российские противокорабельные ракеты морского и берегового базирования представляют очень серьёзную угрозу для американских авианосцев. Об этом, как отмечает The National Interest, можно судить по тому, что палубная авиация в этих учениях была задействована впервые.



Российские силы, которые располагают ракетами П-800 «Оникс» различных модификаций, обладают радиусом действия, позволяющим эффективно поражать любое надводное судно от калининградского анклава до шведского побережья.



Такую зону покрытия обеспечивает экспортный вариант берегового ракетного комплекса «Бастион-П» с радиусом действия 300 км. Однако некоторые версии П-800, предназначенные для внутреннего использования, по всей вероятности, бьют почти на 600 км — что означает, что они держат под контролем большую часть Балтийского моря.



Более того, несмотря на то, что российский Балтийский флот в основном состоит из старых кораблей, на все суда и самолёты, которые у России есть в этом регионе, можно установить отличное противокорабельное оружие. Сам же регион прикрыт и другими российскими системами, включая комплексы С-300В4 и С-400, которые станут проблемой для любых американских соединений, действующих в регионе во время конфликта.



«Российский Балтийский флот не слишком силён в морском бою, однако он способен на некоторое время заблокировать доступ к балтийским портам, заминировав их. Разумеется, другая проблема состоит в том, что все американские силы будут в радиусе поражения российских дальнобойных сил ПВО, под прицелом российских крылатых ракет, артиллерии, а также под угрозой оперативного авиационного удара», — отметил Майкл Коффман из Центра военно-морского анализа.



В результате американские авианосцы и другие надводные суда будут уязвимы в замкнутой акватории Балтики. За исключением нового Lockheed Martin F-35C, авиация США будет также уязвима. Россия способна атаковать как авианосцы, так и наземные аэродромы с помощью дальнобойных высокоточных управляемых ракет, которые представляют немалую проблему для союзных сил в Европе.



Потенциально этот вопрос ВМС может решить, вообще удерживая свои авианосцы на безопасном расстоянии — и это при условии, что действия палубной авиации действительно будут востребованы на этом театре военных действий. Кроме того, возможно использование самолётов-заправщиков для увеличения радиуса действия американской авиации.



Это означает, что ВМС должны продолжить работу над программой беспилотных дозаправщиков MQ-25 морского базирования. Однако, в случае полномасштабной войны с Москвой, российские силы будут атаковать как сами заправщики, так и их базы. Это обстоятельство говорит о том, что в будущем этой машине может понадобиться система маскировки, подводит итог The National Interest.