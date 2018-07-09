Fox: пока в США заняты «русской угрозой», Китай шпионит за американцами через телевизоры

Американские власти серьёзно недооценивают развитие технологий в Китае и ошибочно продолжают считать его своим другом. Такое мнение в эфире Fox News высказал представитель Гудзоновского института Майкл Пиллсбери. На его взгляд, Поднебесная ещё способна преподнести множества сюрпризов США в ближайшие годы.

Сегодня мы возвращаемся к нашей продолжающейся серии передач о Китае и о том, как он незаметно расширяет своё влияние и охват в некоторых частях американской жизни, о чём вы даже не подозреваете. Разумеется, наши лидеры этого не замечают, потому что они носятся с российской угрозой.

Один из растущих игроков телевизионного рынка — компания Hisense. Ею владеет китайское правительство. Она продаёт умные телевизоры высокого разрешения. Возможно, вы видели их рекламу во время трансляции чемпионата мира.

Как большинство умных телевизоров, аппараты Hisense имеют пульты управления с микрофоном. Они спроектированы для работы с управляемыми голосом программами, например Alexa от Amazon или помощником Google.

Политика конфиденциальности даёт Hisense право собирать имена и адреса её пользователей. То есть ваши личные данные, возможно, попадают прямиком в руки китайского правительства. Нет ничего нелепого в том, что они могут использовать эти телевизоры для шпионажа.

Согласно прошлогодним откровениям WikiLeaks, ЦРУ уже расширяет свои возможности в шпионаже с помощью умных телевизоров. Если они могут делать это с частными телевизорами, то Китай может с лёгкостью делать то же самое с телевизорами, которые производит сам.

Ситуация беспокоит по меньшей мере нескольких человек. Сенатор от Флориды Марк Рубио заявил в эфире нашей программы, что он, «определённо, встревожен высоким уровнем шпионской угрозы». До сих пор не очень многие обратили на происходящее внимание. Насколько серьёзно нас должно это волновать?

Майкл Пиллсбери — директор Центра стратегических исследований Китая при Гудзонском институте. Он — автор, возможно, лучшей и единственной в своём роде книги о растущей китайской угрозе под названием «Столетний марафон: секретная стратегия Китая по смещению Америки с пьедистала мировой сверхдержавы».

Сегодня вечером доктор Пиллсбери находится у нас в студии. Доктор Пиллсбери, большое спасибо, что пришли.

МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ, Гудзоновский институт: Вам спасибо.

Это одна из тем, которые кажутся настолько нелепыми, что поднимая её, рискуешь прослыть безумцем. Но это реальная проблема. Должны ли мы беспокоиться?

МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Думаю, да. Отчасти, Такер, это связано с тем, что мы недооценивали китайские технологии. Кто бы мог подумать, скажем, 20 или 30 лет назад, что у Китая появится телевизор, который сможет подслушивать, что происходит в гостиных миллионов американцев? Я думаю, мы не относимся по-настоящему серьёзно к Китаю, и нас ждёт множество сюрпризов, вероятно, в ближайшие годы. И это один из них.

Они ведут массированное наступление в сфере шпионажа, пытаясь понять, почему президент Трамп вводит против них тарифы завтра. Они этого не понимают. Американские друзья заверяли их, что подобное не может произойти. Но уже через каких-то шесть часов тарифы будут приняты. Так что это повод для массированного сбора информации со стороны китайцев.

Итак, нас беспокоит угроза шпионажа с помощью произведённых в Китае телевизоров, которые стоят у нас дома. А как быть с тем, что Китай сделал многое для архитектуры нашего интернета в Соединённых Штатах?

МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Честно говоря, эта проблема ещё серьёзнее. И одна из причин, почему Министерство обороны запрещает своим сотрудникам покупать китайские мобильные телефоны, связана с открытием, которое было сделано много лет назад. Оказалось, что Китай выбрал своей целью наших военных и узнавал слабости наших Вооружённых сил, порой собирая данные открыто.

Они даже спрашивали… Мне вспоминается одна известная история. Американский адмирал находится на авианосце. К нему приходит китайская делегация и спрашивает: «Какое самое уязвимое место вашего авианосца?». И, как дружелюбный парень, — а это дружественная программа обмена, — он отвечает: «Обшивка авианосца на самом дне очень тонкая. Мы хорошо защищены с боков от крылатых ракет. И мы храним все наши бомбы внизу. Поэтому если эта тонкая обшивка взорвётся, мы потеряем весь боезапас авианосца». После этого китайцы покупают у русских торпеду, которая проплывает под авианосцем, разворачивается вверх и взрывает ту самую тонкую обшивку.

Как видите, уровень доверия очень высок к приезжающим китайским делегациям. И мы открыто демонстрировали им наши собственные проблемы и слабости, как в сфере торговли, так и в сфере обороны. Сама идея того, что Китай — наш друг, в каком-то смысле наш лучший друг во всём мире, продвигалась на протяжении 30 или 40 лет с момента поворота Никсона и Киссинджера к Китаю.

И мне кажется, что президент Трамп пытается потихоньку перевернуть эту страницу, начинает говорить о Китае как о сопернике, который вот-вот превзойдёт нас, упоминает о масштабах их экономики. Но существует так много деталей, что я рад тому, что вы делаете серию передач о том, что я бы назвал «китайским вызовом».

Мне ненавистна мысль о том, что представители американских деловых кругов продали свою страну, заключив сделки с Китаем, но в некоторых случаях кажется, будто так оно и есть.

МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Это действительно так. Но они так не думают, потому что из многих прокитайских книг они узнали, что Китай — это наш друг, и нам нужно сотрудничать. Они не замечают происходящей конкуренции или соперничества. Я это объясняю так. Я не думаю, что они предатели. Они просто не представляют, на что способен Китай.

Как вообще кому-то в голову может прийти, что Китай — это наш друг? Это как верить в то, что углеводы помогают бороться с лишним весом. Это настолько глупо.

МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Ну, я предполагаю, что Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский и некоторые президенты один за другим повторяли, что Китай — наш друг. Разве это не позволяет простить предпринимателей за то, что они не вели более протекционистскую политику в отношении своих технологий?

У меня есть для вас хорошая новость. Совсем недавно 402 члена палаты представителей США одобрили запрет на китайские инвестиции в США, которые были нацелены на отрасли, касающиеся высоких технологий и национальной безопасности. Это очень хорошая новость. Этот запрет также был одобрен подавляющим большинством в сенате.

И конгресс начинает принимать действия. Надолго ли хватит этих мер для того, чтобы не дать развиться тому, что китайцы уже получили от нас с точки зрения секретов из области тайн высокой технологии и национальной безопасности, я не знаю.

Эта книга сделала больше, чем любой документ, для того, чтобы заставить людей осознать эти угрозы. Я благодарен вам за это.

МАЙКЛ ПИЛЛСБЕРИ: Эту книгу, Такер, сильно критиковали за излишне тревожный настрой. Я уже не такой друг для Китая, каким был раньше. Поэтому имейте это в виду.

Вы эксперт по Китаю, и вы знаете, о чём говорите. В этой книге говорится правда. Спасибо вам большое, Майкл Пиллсбери.

Дата выхода в эфир 05 июля 2018 года.