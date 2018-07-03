Times: политика Трампа рискует привести к поражению США в «торговой войне» с Китаем

Стремясь к «торговой войне» против Китая, Дональд Трамп рискует сделать серьёзные ошибки, которые нанесут вред США, пишет The Times. Ответные меры Пекина могут закрыть для Вашингтона выгодный китайский рынок и привести к бойкоту в туристической сфере. Кроме того, конфронтация с Америкой сблизит Китай с Европой, с которой у Пекина нет стратегических конфликтов, добавляет издание.

Пытаясь нарушить мировой порядок, Дональд Трамп решил начать торговую войну против Китая, пишет автор материла The Times Майкл Берли. Изначально «император Трамп» был популярен среди китайцев, которые восхищаются лидерами, отстаивающими национальные интересы. Сейчас же китайские СМИ называют его «грубым, неразумным, эгоистичным и своенравным», а также «дураком, который строит стены, а не мосты».

В результате американских пошлин и ответных пошлин Китая на американский импорт такие компании, как Apple и General Motors, могут лишиться китайского рынка, на котором они продают больше своих товаров, чем в США, отмечает Берли. Американцы вынуждены будут платить больше за одежду и электронику, кроме того, китайские ответные пошлины могут затронуть более двух миллионов рабочих мест в США.

По словам главы КНР Си Цзиньпина, «если одна дверь закрывается — другая открывается». Также китайский лидер знает, что он может рассчитывать на «народное возмущение». Ранее Пекин уже подчинил своей воле Японию и Южную Корею, расширив бойкот до туристической сферы. «Многие элитные американские университеты могут опустеть, если умные китайские студенты не поедут учиться в них», — отмечает автор.

Торговые войны сближают Китай с Европой: Пекин уже согласился сократить список секторов, в которые европейцы не могут делать инвестиции. У Китая и Европы нет стратегических конфликтов, несмотря на «болтовню» США. Вашингтону следует задуматься о том, что в сегодняшнем мире другие страны более охотно поддерживают китайские проекты, а не старую экономическую помощь, в которую Трамп, впрочем, тоже не верит. «Он — фигура из прошлого, а не из нашего общего глобализированного будущего», — резюмирует автор The Times.

