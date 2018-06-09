Independent: китайский лидер назвал Путина «лучшим и самым близким другом»

На встрече в Пекине Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину орден Дружбы КНР, пишет The Independent. По словам издания, эта церемония была призвана показать укрепление российско-китайских отношений в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества.

В пятницу Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину орден Дружбы КНР. На двусторонней встрече в Пекине китайский лидер назвал российского президента своим «лучшим, самым близким другом», пишет The Independent.

По словам издания, эта тщательно продуманная церемония, транслировавшаяся по государственным телеканалам, служила прелюдией к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Эта группа была создана Китаем и Россией для продвижения своих общих интересов.

«Эту символическую демонстрацию укрепления дипломатических отношений едва ли можно назвать утончённой. Но сейчас, когда Россия становится всё более изолированной от Запада, а G7 проводит собственный саммит в Канаде, она должна показать миру, что у Москвы всегда есть запасной план», — рассуждает The Independent.

Издание обращает внимание, что в этом году впервые Индия, как и соседний Пакистан, станет полноправным членом ШОС, заседание которой начнётся в портовом городе Циндао в эту субботу. И хотя её саммит оказался в тени предстоящей «исторической встречи» Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре, организация становится «растущей силой, с которой необходимо считаться».

Во время вручения награды Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения остаются «приоритетными» для обеих сторон, «какими бы ни были колебания в международной обстановке». Вручая орден Путину, он назвал его «хорошим и старым другом китайского народа» и «лидером великой страны, которая оказывает влияние на весь мир».

Российский президент поблагодарил китайского лидера. «Это тоже знак особого внимания и уважения, в основе которого, безусловно, лежат наши общенациональные взаимные интересы, интересы наших народов и, конечно, наши с вами дружеские личные отношения», — отметил он.

В совместном заявлении главы двух государств обратили внимание на «растущую глобальную нестабильность» и раскритиковали решение Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. Они пообещали, что будут бороться за сохранение этого соглашения.

Джозеф Ляу Чин Янг, эксперт сингапурской Школы международных исследований имени С. Раджаратнам, заявил The Independent, что тема развития российско-китайских отношений станет лейтмотивом самого саммита ШОС. По его словам, пока Трамп будет жаловаться на несправедливые торговые практики в отношении США, Китай и Россия, весьма вероятно, сделают акцент на важности глобальной свободной торговли «в пику — сами понимаете кому».

Наблюдатели считают, что саммит ШОС пройдёт «с помпой», но принесёт ли он конкретные результаты, покажет время. Тем не менее в пятницу Россия и Китай задали «многообещающий старт», подписав несколько соглашений, включая создание совместного инвестиционного фонда.

«По-видимому, для Путина суть ШОС — держать друзей близко. И пока он держит Си Цзиньпина ближе всех», — заключает The Independent.