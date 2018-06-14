Nikkei: от Квебека до Сингапура — к «тиранам» Трамп относится лучше, чем к друзьям

Своей «кампанией» по возвращению России в G7, а затем довольно радушной встречей с Ким Чен Ыном на фоне «разрушительного» поведения на саммите «семёрки» в Квебеке Дональд Трамп продемонстрировал, что к «тиранам» относится лучше, чем к старым партнёрам, считает обозреватель Nikkei Уильям Песек. Автор советует Синдзо Абэ, который слишком сильно рассчитывал на дружбу с Трампом, искать поддержку в собственном регионе.

После саммита G7 в канадском Квебеке премьер-министра Японии Синдзо Абэ ждал одинокий перелёт домой, пишет журналист Уильям Песек в своей статье для Nikkei Asian Review. Японский лидер заранее знал, что его «некогда приятель» Дональд Трамп оставит его ради исторической личной встречи с северокорейским вождём Ким Чен Ыном в Сингапуре. Но что, должно быть, стало шоком для Абэ, — это то, какой урон нанёс непредсказуемый американский президент «Большой семёрке», «главному саммиту свободного мира», и позициям Японии в нём.

Для Токио, пожалуй, нет формата важнее, чем G7, подчёркивает автор статьи. Десять лет назад, когда все думали, что лидирующее место «семёрки» должна занять «двадцатка», включающая в себя Китай, Индию и другие развивающиеся страны, Япония настояла на том, чтобы оставить старый формат на первом месте. В конце концов, Токио немало сил положил на то, чтобы сохранить свою особую роль «западной экономики на Востоке», и теперь не намерен всё бросать даже в условиях стремительного подъёма Поднебесной.

Неудивительно, что Абэ оказался в неловкой ситуации в связи с поведением Трампа в Квебеке, где американский лидер отказался подписывать итоговое коммюнике и неоднократно совершал выпады в сторону своих партнёров. Стоит только вспомнить облетевшее весь мир фото, на котором японский премьер стоит, скрестив руки на груди и смотря вдаль, как будто стараясь дистанцироваться от разворачивающегося спора, а может, и демонстрируя солидарность со своим американским партнёром, к которому Абэ поначалу питал столь тёплые чувства.

Как напоминает Уильям Песек, спустя всего девять дней после наделавшей шуму победы Дональда Трампа на выборах в США в ноябре 2016 года японский премьер наведался в Trump Tower в Нью-Йорке. Тогда визит, который, как полагали наблюдатели, должен был закрепить военный союз США и Японии, а также гарантировать последней выгодные условия в торговых отношениях, восприняли как победу для Токио. Но, как показала практика, Абэ ошибся в своих расчётах — Трамп проигнорировал интересы японцев во всех своих решениях, от выхода из Транстихоокеанского партнёрства до встречи с Кимом. В Сингапуре американский президент так и не сделал то, чего больше всего хотел Абэ, — тема о японских гражданах, похищенных Северной Кореей в 70-х годах, даже не упоминается в «соглашении», представленном сторонами по итогам саммита.

Теперь Токио оказался перед трудным выбором: либо смириться с тем, что «администрация Трампа обходится с тиранами лучше, чем с союзниками», либо рисковать вызвать гнев Вашингтона и начать дистанцироваться. Действующий американский лидер-то когда-нибудь уйдёт из Белого дома, а вот Японии придётся восстанавливать своё доброе имя перед остальными членами G7, достаточно скептически настроенными относительно симпатий Абэ к Трампу.

У Европы, даже включая Великобританию, есть ЕС. США и Канада тоже как-нибудь разберутся со своими региональными институтами взаимодействия. А вот для Японии, в период, когда в её регионе всё больше влияния набирает Китай, G7 — это «козырная карта». В Азии нет своей единой геополитической структуры, объясняет автор статьи. И Абэ лучше было бы держаться за «семёрку», а не за дружбу с «разрушительным» американским президентом.

Взять хотя бы «кампанию» Трампа по возвращению в G7 России — это же «геополитический эквивалент поджога», настаивает журналист. Да, в 1998 году Великобритания, Франция, Германия, Италия, США, Канада и Япония были рады приветствовать Москву в своём клубе, но не потому, что она была экономически сильна, а потому, что они хотели поддержать нестабильную ядерную державу. Потом Путин «заставил G7 пожалеть» о своём решении, когда он «аннексировал Крым в нарушение международного права». И только такой «вольно обращающийся с законом» человек, как Трамп, мог предложить «игнорировать это вопиющее преступление».

Песек предлагает партнёрам США по G7 взамен выступить за то, чтобы включить в группу Китай и Индию. И хотя, конечно, Япония может выступить против, необходимость присутствия Пекина в «семёрке» очевидна. «При всём должном уважении к Канаде и Италии, одну из них пора отправить собирать вещи на выход». Китай обладает огромной экономической силой, без которой сегодня нельзя решить ни одну большую проблему. Кроме того, вступление Дели или Пекина в G7 позволит избавиться от репутации «элитарного» клуба.

Главной причиной того, что основной состав «семёрки» не меняется с 1976 года, официально служит то, что Китай «не слишком рыночная экономика». И это правда. Но теперь, когда Дональд Трамп уводит США всё дальше от принципов свободной торговли, возможно, G7 уже нет смысла не приглашать Китай в свои ряды. Пожалуй, Адам Смит оценил бы капитализм Си Цзиньпина куда выше, чем протекционизм Дональда Трампа.

Синдзо Абэ тоже стоит задуматься о своих отношениях с Америкой. Отдаление Японии от США и переговоры Вашингтона с Пхеньяном могут иметь серьёзные последствия для безопасности Токио. Кима в Сингапуре встречали, «как рок-звезду». Отчаянно желая добиться хоть каких-то уступок от Северной Кореи, США вполне могут согласиться лишь на то, чтобы Пхеньян избавился только от своих ракет большой дальности, оставив под угрозой соседствующую с Северной Кореей Японию.

Трамп рано или поздно уйдёт. Но пока Абэ стоит обратиться к собственному региону — наладить отношения с Китаем и Южной Кореей, присмотреться к Юго-Восточной Азии. Главное — уменьшить зависимость от Белого дома, который «ведёт себя так, будто ему абсолютно наплевать на экономические и оборонные интересы Токио», заключает автор статьи.