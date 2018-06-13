Fox News: в переговорах по Северной Корее не нашлось места Европе

В решении северокорейской ядерной проблемы Вашингтон обошёлся без Европы, а возможный саммит Трампа и Путина, вероятно, приведёт к ещё большей изоляции ЕС, передаёт Fox News. По мнению бывшего лидера Партии независимости Соединённого Королевства Найджела Фараджа, брюссельские бюрократы теряют влияние, а новая Европа будет открыта для сотрудничества с США и Россией.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Нет предела тому, чего может достичь Северная Корея, отказавшись от ядерного оружия и включившись в торговлю и сотрудничество со всем остальным миром.



Вы слышали заявление, которое сделал сегодня утром в Сингапуре президент Трамп. Но, похоже, в переговорах по Северной Корее одна группа оказалась не у дел. Я говорю о европейцах.



С нами на связи обозреватель Fox News Найджел Фарадж.



Они ведь и вправду исключены из этого процесса! Разве это не показатель смещения приоритетов в нашей, американской дипломатии?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства: Конечно, показатель! Мы видели это на саммите «Большой семёрки». Понимаете, в Европе большая неразбериха. В Брюсселе — Евросоюз, который хочет представлять всю Европу, а, например, в Италии теперь новое правительство, которое хочет, чтобы у итальянцев был голос. То есть в Европе разворачивается огромный конфликт, битва за право говорить от её имени.



Интересно, что на фотографии лидеров «Большой семёрки» — кстати, это фото сделано ещё до решения президента Трампа покинуть саммит — по краям, справа и слева, стоят боссы Евросоюза, господа Юнкер и Туск. Но их, Стюарт, конечно же, никто не избирал! У них нет абсолютно никакой прямой подотчётности народу, следовательно, никакой легитимности на мировой арене. Так что как бы усердно Евросоюз ни пытался стать игроком мирового уровня, это просто не получается.



Верно. Что вы думаете по поводу возможного саммита Трампа и Путина? Путину эта мысль, похоже, нравится, президент Трамп сам её высказал… Но если эта встреча действительно состоится, не окажутся ли европейцы в ещё большей степени не у дел?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: На первый взгляд может показаться, что в данный момент российско-американский саммит лишь усугубит разногласия в «Большой семёрке». Однако новый премьер Италии, господин Конте, заявляет: «Мы должны улучшать отношения и вести диалог с путинской Россией».



Думаю, происходит вот что. «Старая гвардия», старый порядок, существовавший так давно, при Клинтонах, Бушах и различных лидерах Германии, Великобритании и Европы, теперь рассыпается. Мы видим новый мир. Мы видели брексит, Трампа, избрание очень сильного лидера в Венгрии. А теперь новый лидер появился и в Италии, третьей по величине стране еврозоны. И, думаю, мы движемся к чему-то принципиально иному. И я лично этим очень доволен.



Как по-вашему, изменится ли отношение европейцев к президенту Трампу? Казалось бы, после этой неразберихи и скандала на саммите «Большой семёрки» европейцы должны быть просто вне себя от злости на президента Трампа. Есть какие-нибудь признаки того, что ситуация меняется?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Ну, «старая гвардия» действительно вне себя. Господа Юнкер и Туск, миссис Мэй, госпожа Меркель… Но это представители вчерашней политики! Начинается новая политика! Правительства в Австрии, Венгрии, Италии — и, возможно, в ближайшие пару лет к ним присоединятся и другие… Они рассуждают так: «Трамп отстаивает интересы Америки, как мы собираемся отстаивать интересы своих стран. И, исходя из этого, мы можем дружить и сотрудничать». Близится новый мир!



Как европейские СМИ оценивают вчерашнее соглашение с Северной Кореей? Для них это ведь должно было стать первой новостью утра.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да, мы впервые услышали об этом примерно в семь утра. Я смотрел это за утренней чашкой чая и громко аплодировал. Я думал: «Ого! Какой хороший день для всего мира!»



Но вы же знаете, в левой среде и в либеральных СМИ по-прежнему есть те, кто не может признать за президентом (Трампом. — ИноТВ) вообще никаких заслуг. И я считаю, что в такой день, как этот, они роняют своё достоинство.



Когда, возможно, самая опасная страна в мире подписывается под программой отказа от ядерного оружия, это может быть долгий процесс, но это хороший момент для того, чтобы отложить в сторону политические разногласия правых и левых и сказать: «Молодец!» — не только Трампу, но и председателю Киму.



Здесь у нас всё точно так же, Найджел! Пора бы вам нас навестить. И начните уже пить по утрам кофе, а не этот чай!



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Я буду в Нью-Йорке на следующей неделе. Ладно?



Тогда вы будете сидеть рядом со мной, и я пожму вам руку.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Обязательно!



Фарадж — он клёвый! Увидимся на следующей неделе. Большое спасибо, Найджел.



Дата выхода в эфир 12 июня 2018 года.