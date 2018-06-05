Le Figaro: новый премьер Италии выступил за пересмотр антироссийских санкций

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за «пересмотр» системы антироссийских санкций, сообщает Le Figaro. Как заявил глава итальянского правительства, под его руководством страна будет придерживаться политики «открытости» по отношению к России — важному игроку на международной арене и экономическому партнёру Италии.

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте представил сенату основные пункты правительственной программы, сообщает Le Figaro. В частности, глава итальянского правительства заявил, что его страна поддерживает «пересмотр» экономических санкций, наложенных международным сообществом на Россию.

«Мы будем продвигать решение о пересмотре системы санкций, — заявил Конте, выступая с речью перед итальянскими сенаторами. — Мы станем выступать за открытость по отношению к России, упрочившей в последние годы свою роль на международной арене в решении различных геополитических кризисов». Кроме того, Россия является важным экономическим партнёром для Италии, добавил Конте.

Как напоминает издание, Италия, уже долгое время пытается добиться если не полной отмены, то хотя бы облегчения антироссийских санкций со стороны ЕС. При этом новый итальянский премьер подчеркнул, что Италия остаётся «убеждённым» членом НАТО и рассматривает США в качестве «приоритетного партнёра».

Конте также уверил парламентариев в своём намерении положить конец бесконтрольной иммиграции, подпитываемой «напускной солидарностью». «Мы не являемся и никогда не будем расистами», — подчеркнул глава правительства, добавив, однако, что «Италия не может быть оставлена один на один с иммигрантами». По мнению Конте, внутри Евросоюза должна существовать «автоматическая» система «обязательного» распределения беженцев.