EurActiv: новый глава МВД Италии против превращения страны в лагерь для беженцев

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что не позволит стране быть европейским лагерем для беженцев, сообщает EurActiv. При этом Сальвини заверил, что новое правительство страны по вопросу миграции будет придерживаться подхода, основанного на «здравом смысле».

Новый министр внутренних дел и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини отправился с визитом на Сицилию. В рамках визита политик поднял вопрос нелегальной иммиграции, жёсткая позиция по которому и позволила ему прийти к власти, сообщает EurActiv.

«Италия и Сицилия не могут быть европейским лагерем для беженцев. Никто не сможет разубедить меня, что нелегальная иммиграция — это бизнес… то, что я вижу, что люди зарабатывают на детях, которые продолжают умирать, приводит меня в ярость», — заявил Сальвини в одном из крупнейших пунктов высадки мигрантов в городе Поццалло.

EurActiv отмечает, что визит проходит на фоне недавних новостей о гибели мигрантов, пытавшихся добраться в Европу, спасаясь от войн, преследований и голода в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Произнеся речь перед толпой своих сторонников, Сальвини отправился в миграционный центр, где встретился со 158 мигрантами, спасёнными итальянской береговой охраной в пятницу.

«Хорошие времена для нелегалов закончились — готовьтесь паковать вещи», — заявил итальянец.

При этом если в случае с нелегальными иммигрантами Сальвини остался при своём мнении, то в том, что касается НКО, организующих морские спасательные операции, политик заметно смягчил риторику. Прежде Сальвини обвинял их в пособничестве организаторам перевозок мигрантов, однако в рамках поездки на Сицилию заявил, что если есть организации, готовые работать бесплатно, он не возражает.

При этом Сальвини заверил, что новое правительство не станет «занимать жёсткую позицию по вопросу иммиграции», но будет придерживаться подхода, основанного на «здравом смысле».

EurActiv сообщает, что в этот вторник состоится заседание, в рамках которого министры иностранных дел ЕС обсудят противоречивое Дублинское соглашение. По условиям соглашения, ответственным за иммигранта государством-членом является государство, через которое проситель убежища впервые въехал в ЕС.

Тем не менее отмечается, что Сальвини, осуждающий Дублинское соглашение как «несправедливое», присутствовать на встрече не сможет, так как его присутствия требует голосование по вотуму доверия новому итальянскому правительству.