Fox News: мигранты с Ближнего Востока изменили Швецию до неузнаваемости

Представления американцев о Швеции как о мирной и благополучной стране давно устарели, отмечает Fox News. Из-за масштабного притока мигрантов в стране появились десятки «запретных зон», куда боится заходить полиция, а женщины и дети всё чаще становятся жертвами сексуального насилия.

Если вы считаете, что здесь плохо, вам следует посмотреть, что происходит в европейских странах, которые кажутся американцам супермирными. Если верить новой статье в Politico, ручные гранаты стали в Швеции частью повседневной жизни. Всё чаще происходят изнасилования и сексуальные домогательства. Сотни жителей уехали, чтобы присоединиться к ИГ*. А в прошлом году в Стокгольме мусульманин-экстремист убил пять человек, протаранив знаменитый городской универмаг угнанным грузовиком.



Кейти Хопкинс ведёт рубрику в The Rebel Media. Рад, что вы с нами, Кейти!



КЕЙТИ ХОПКИНС, журналист: Спасибо.



В Швеции творится какой-то ад. По сути, представления людей о Швеции уже примерно 40 лет как устарели.



КЕЙТИ ХОПКИНС: Как вы правы! Люди по-прежнему воображают, что Швеция — это такая идиллия. Горы, снежные вершины, люди скачут по улице вприпрыжку, и у всех косички. Я побывала там совсем недавно и обнаружила, что это очень враждебное место. Я прошлась по «запретным зонам». В Швеции теперь где-то 62 «запретные зоны», куда боится заходить полиция, куда не может по срочному вызову приехать скорая помощь, а пожарным машинам требуется сопровождение полиции, потому что на них нападают. То есть банды обосновываются там, не пускают полицию. И для этого каждая банда использует ручные гранаты, которые можно купить всего за 30 долларов, как что-то вроде аварийной сигнализации.



Вы упомянули «запретные зоны». Всякий раз, когда мы говорим о них на канале Fox, европейские правительства с негодованием отрицают само их существование. Так что уточним: это неофициальные «запретные зоны». Я побывал в одной из них, в Русенгорде (район города Мальмё. — ИноТВ), где одинокий полицейский участок — всё равно что неприступная крепость. Можно набрать номер, и никто не ответит. Если вам зачем-то потребуется пойти в полицию, вы не сможете попасть в здание.



Швеция подверглась масштабной… Это было, по сути, этнически однородное общество, а теперь шведы, по прогнозам, к 2050 году станут меньшинством в собственной стране. Какие разительные демографические перемены!



КЕЙТИ ХОПКИНС: Там примерно 10 миллионов шведов, и они на самом деле исключительно красивы, как бы это ни раздражало. Меня вот раздражает. Но, в любом случае, к этому идеальному населению ввезли 170 тысяч мигрантов. И мы знаем, что происходит в странах, откуда они прибыли. А потом мы гадаем, отчего же Швеция стала местом, откуда сами шведы хотят сбежать.



Да.



КЕЙТИ ХОПКИНС: Я постоянно слышу истории о шведах, которые хотят уехать из Швеции, потому что там слишком много насилия. Даже Норвегия заявляет, что не хочет уподобиться Швеции! И меня бесит, что СМИ не желают говорить об этом честно. Этих индивидов, этих мигрантов они называют «новыми шведами». Но знаете что? Нельзя просто так взять Магомеда, надеть на него белокурый парик, прицепить бейджик с именем Олаф — и превратить его в шведа. Так не бывает.



Не бывает. Интересно, что это особенно бьёт по женщинам. Я говорил с молодой женщиной в Эстерсунде и с несколькими девушками, которые подверглись посягательствам сексуального характера на поп-концерте. Уровень сексуального насилия просто зашкаливает — в стране, которую мы по-прежнему считаем гораздо более мирной, чем США, Великобритания и большинство других стран…



КЕЙТИ ХОПКИНС: Да, и мы должны перестать так думать, это наивно! Мы импортировали в Швецию половину Ближнего Востока — и в результате, в частности, мужчины стали вести себя, как на Ближнем Востоке. В 43 процентах случаев жертвами изнасилований в этой стране становятся дети. По количеству изнасилований Швеция на втором месте в Европе.



Но если мы везде ищем плюсы, то есть замечательные новости: в сентябре там будут выборы, в сентябре либералов выгонят — и придут консерваторы и шведский аналог UKIP (Партии независимости Соединённого Королевства, выступавшей за выход Великобритании из ЕС. — ИноТВ).



На этом нам придётся прерваться, Кейти.



КЕЙТИ ХОПКИНС: Конечно.



Спасибо, что уделили нам время.



Дата выхода в эфир 18 апреля 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



