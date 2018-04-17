Fria Tider: шведский журналист попытался «припереть к стенке» главу RT — но обороняться пришлось ему

В ходе эксклюзивного интервью SVT Agenda шведский журналист Берт Сундстрём попытался «припереть к стенке» главного редактора RT Маргариту Симоньян, однако интервью с самого начала пошло не по его плану, пишет Fria Tider. Как отмечает издание, опираясь на факты, Симоньян с лёгкостью опровергла распространённое мнение, что RT освещает события в Швеции в исключительно негативном ключе, указав на то, что у шведского SVT редко когда найдутся хвалебные слова о России. Сундстрём попытался оправдаться, заявив, что он в своё время написал положительную статью о том, что в России выросло производство козьего сыра.

В воскресном выпуске SVT Agenda Берт Сундстрём взял интервью у главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян. Однако оно прошло не совсем так, как планировал шведский журналист.

Во время эксклюзивного интервью в воскресном выпуске SVT Agenda корреспондент SVT в Москве Берт Сундстрём попытался припереть редактора RT Маргариту Симоньян к стенке.

Однако, не доверяя SVT, Симоньян выдвинула ультиматум, без выполнения которого интервью не состоялось бы: никакого монтажа*.

Очевидно, SVT принял это условие, что, возможно, было ошибкой: по сути, Маргарита Симоньян раздавила опытного журналиста SVT.

Darko Crncevic: «Сцена «Ой».

Берт Сундстрём из SVT Agenda берёт интервью у главного редактора RT Маргариты Симоньян, и оно идёт не совсем по плану #svtagenda». https://twitter.com/daccraft/status/983670831451656192

Среди прочего, Симоньян обвинила западные СМИ в очернительстве России и в том, что они никогда не публикуют позитивные статьи об этой стране. В этот момент Сундстрём попытался перейти в контрнаступление. «Если перевернуть ситуацию и посмотреть на то, как RT освещает события в Швеции, то я не узнаю картину. Везде хаос, мигранты уничтожили страну, количество изнасилований зашкаливает и так далее», — заявил Берт Сундстрём так, будто такое описание не соответствует действительности. Однако контрудар потерпел жестокую неудачу. «Вы, наверное, очень редко читаете и смотрите Russia Today. И если читаете и смотрите, то видите только то, что вы хотите видеть. Я специально для вас сделала подборочку наших материалов про Швецию за последнее время», — ответила Симоньян, перечислив целый ряд положительных статей, которые RT написал о Швеции. Очевидно, что Берта Сундстрёма обескуражил подобный находчивый ответ, однако он не согласился с тем, что Швеция никогда не публикует положительных статей о России. В частности, он рассказал, что написал статью о том, что в России выросло производство козьего сыра. Услышав это, редактор RT рассмеялась. Кроме того, Сундстрём поинтересовался, зачем России собственный государственный международный телеканал. О том, что он, находясь в России, сам работает на государственном SVT, — он совершенно позабыл. Телеканал представляет собой акционерное общество, где членов правления назначает шведское правительство; сам же канал финансируется шведским государством за счёт лицензионных сборов. На это Симоньян просто ответила, что государственные телеканалы — это совсем не необычное явление. «Мне интересно, задали бы вы такой вопрос руководителю BBC? Почему-то считается, что так называемые западные страны имеют право иметь свои телеканалы. Например, в хартии BBC указано, что BBC создано для того, чтобы нести миру британские ценности», — отметила она. SVT Agenda попыталась спасти лицо, позволив Берту Сундстрёму после интервью заочно опровергнуть аргументы Маргариты Симоньян, не дав ей возможности ответить. По словам Сундстрёма, в том, что говорила Симоньян, есть лишь «крупица правды». Julia Caesar: «Как шведскому журналисту мне стыдно наблюдать за тем, как Берт Сундстрём так себя позорит. Очевидно, он типичный представитель шведского журналистского корпуса — прилизанный, невежественный, лживый и политически корректный, и позорился он уже не раз. Но это уже чересчур!» !» https://twitter.com/JuliaCaesar08/status/983677734361731073