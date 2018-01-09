CBS News: дезинформационная война

Мы не делали ничего противозаконного, тайного или противоестественного, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эксклюзивном интервью CBS News. Отвечая на вопросы журналистки Лесли Шталь, обвинившей канал в распространении кремлёвской пропаганды, Симоньян напомнила, что наличие различных мнений в Америке всегда только приветствовалось, но, очевидно, к RT это не относится. Канал вынудили зарегистрироваться иностранным агентом, что, по мнению Симоньян, является грубейшим нарушением провозглашённой в США свободы слова. При публикации материала CBS News отредактировал интервью Симоньян, опустив ряд критичных высказываний и фактов, которые ИноТВ приводит в своих комментариях.

Уже почти никто не сомневается, что Владимир Путин использовал дезинформацию как инструмент для вмешательства в американские выборы 2016 года. Как именно? Согласно докладу разведслужб США одним из каналов распространения дезинформации стал российский телеканал RT, или Russia Today. Как и любой другой канал, он доступен в большинстве спутниковых и кабельных пакетов в США. Недавно мы ездили в Москву для интервью с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Встреча проходила в тот самый момент, когда Министерство юстиции США потребовало от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в соответствии с законом 80-летней давности, изначально принятым для изобличения пропаганды нацистского режима. Симоньян не скрывала своей ярости.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН, главный редактор RT: Следует ли нам закрыть все американские СМИ в России только из-за того, что все они настроены против Путина? Антипутинская кампания не прекращается ни на один день. Всех закрыть? Согласны?



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ, корреспондент CBS News: Никто не собирается вас закрывать.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Своими действиями они камня на камне не оставляют от нашей репутации. Стоит ли нам сделать то же самое по отношению ко всем американским каналам в России? Они все против Путина. Пожалуй, стоит. Разве нет?



Маргарита Симоньян рвёт и мечет, и с ней приходится считаться. Она возглавляет гигантскую новостную организацию с несколькими каналами и штатом почти 2,5 тысячи сотрудников. У RT глобальный охват: на Латинскую Америку вещает RT Spanish, на Ближний Восток — RT Arabic, для англоязычной аудитории трудятся четыре канала, включая RT UK и RT America, представленный в пакетах спутниковых и кабельных операторов. Не так много американцев смотрят RT по телевизору, зато у него широкое присутствие в соцсетях и YouTube — на видеоплатформе материалы канала набрали более двух миллиардов просмотров*. В основе сетки вещания — обычные новости и ток-шоу, например программа Ларри Кинга.

Комментарий ИноТВ: Речь идёт только о канале RT International на YouTube. В общей сложности все языковые версии RT набрали более пяти миллиардов просмотров. По этому показателю RT — №1 среди новостных каналов на YouTube.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: России хотелось иметь свой аналог CNN. Это так, и мы этого не скрываем.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Американские разведслужбы — ЦРУ, ФБР и АНБ — считают RT инструментом информационной войны.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Все российские разведслужбы таким же образом характеризуют все американские СМИ. В этом и заключается работа этих ведомств.

Симоньян не согласна с оценкой разведсообщества США, «утверждающего с высокой степенью уверенности, что… именно Путин поручил провести кампанию по воздействию на общественное сознание в 2016-м с целью повлиять на президентские выборы в США…» Не согласна она и с заявлением, что RT, «государственная машина пропаганды, участвовала в этой кампании»*.

Комментарий ИноТВ: Несмотря на громкие выпады в адрес RT и Владимира Путина лично, доклад спецслужб не содержит ни единого доказательства или факта, но лишь беспочвенные предположения. АНБ, участвовавшее в составлении упомянутого доклада, выразило не полную, а лишь «умеренную» степень уверенности в опубликованной информации. Кроме того, американское разведсообщество допускает в докладе ошибки и оперирует устаревшей информацией 5—6-летней давности. В качестве доказательства «влияния» RT на выборы в США 2016 года приводятся выдержки из интервью главного редактора RT газете «Коммерсантъ» якобы от 4 июля, хотя интервью было опубликовано 7 апреля 2012 года; приводится карикатура из программы Маргариты Симоньян «Что происходит?» на телеканале «Рен ТВ» ещё от 2011 года; цитирует документальный фильм Occupy Wall Street от 2012 года. В вину RT также вменялся тот факт, что в эфире канала проходили дебаты представителей третьих партий США, которые редко появляются в мейнстримовских СМИ.

Позже частично на основании этого доклада Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться иностранным агентом, из-за чего, в свою очередь, Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила телеканал аккредитации. Кроме того, соцсеть Twitter, сославшись на доклад Нацразведки США, запретила RT размещать рекламу на этой платформе.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: В докладе спецслужб вас упоминают столько раз, что я даже сбилась со счёта…

МАРАРИТА СИМОНЬЯН: 27 раз.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Там даже есть фотография, на которой изображены вы, и карикатура, где вы перешагиваете через Белый дом.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Мы не делали ничего противозаконного, тайного или противоестественного. Мы ни в чём не замешаны.

На большинство вопросов Симоньян отвечала примерно так: «Вы делаете то же самое».

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Давайте поговорим о вмешательстве России в американские выборы. Наши разведслужбы считают это доказанным фактом.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: И вы им верите… Так же, как вы верили, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Вы же этому верили, правда? Пожалуйста, продолжайте верить во вмешательство России в американские выборы. Через пять лет вы узнаете, что ничего этого не было.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Сейчас об этом говорят уже и Facebook, и Twitter*.

Комментарий ИноТВ: Что касается соцсетей Facebook и Twitter, то показания против России американские спецслужбы буквально тянули из них клещами. В итоге представители социальных медиа признали, что заметили некую предположительно российскую агитационную активность в виде мемов и контекстной рекламы, но столь незначительную, что даже западные эксперты по кибербезопасности признавали: для влияния на выборы в США этого явно недостаточно. Кроме того, представители ни Facebook, ни Twitter не утверждали, будто «русские» вмешивались в американские выборы или использовали эти платформы для распространения информации в поддержку Трампа и против Клинтон

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Что же они говорят?

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Они утверждают, что «русские» использовали свои сайты для распространения информации, представляющей Трампа в выгодном свете, а Клинтон* — в невыгодном.

Комментарий ИноТВ: Все американские мейнстримовские СМИ, в том числе и CBS News, а также доклад разведсообщества США игнорируют тот факт, что телеканал RT освещал кандидатуру Трампа не только с положительной стороны, но также и критически. Кроме того, из интервью CBS News вырезан комментарий Маргариты Симоньян с похвалой в адрес Хиллари Клинтон. Ниже ИноТВ приводит вырезанный отрывок интервью:

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Можем поговорить о Хиллари. Мне она нравится.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Нравится?

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Ну да. Она сильная, могущественная женщина.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Вы желали ей, как женщине, победы?

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Я хотела, чтобы победил человек, который бы стал лучше относиться к России.

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Самое удивительное — это ваше признание в том, что вам нравится Хиллари.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Да, нравится. Я считаю, что нужна огромная смелость, чтобы преодолеть то, что преодолела она в той истории с её мужем. Когда твою спальню по сути показывают всему миру и весь мир судачит о том, что твой муж не остался тебе верен и изменил тебе с какой-то молоденькой Моникой или как там её, — и ты находишься в самом эпицентре, становишься, так сказать, жертвой этих обстоятельств… А ты, несмотря ни на что, умудряешься, во-первых, сохранить семью, не дать ей развалиться и не уйти от мужа, а во-вторых — превозмочь собственную депрессию, в которую она наверняка погрузилась (даже вообразить не могу, в какой депрессии она была), возродиться из пепла и стать сначала главой Госдепа и важной фигурой, а не просто человеком, которому изменили; важной фигурой, которую любят миллионы людей по всему миру, а дальше и в президентских выборах поучаствовать, проиграть и всё равно держать голову прямо — для всего этого нужен характер. Меня, как женщину, это восхищает. Мне кажется, многим женщинам тяжело не сломаться под давлением.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Я не отрицаю, что некоторые российские СМИ действительно могли высказывать своё мнение — в Twitter, Facebook или на других платформах. Что в этом плохого или незаконного? Разве этим же самым не занимаются американские СМИ? Мы же видели, что британские СМИ поддерживали Хиллари, — и никто по этому поводу не возмущался*. Французские СМИ тоже были за Клинтон — и тут тишина. А когда какие-то российские СМИ якобы поддержали Трампа, сразу началась вакханалия.

Комментарий ИноТВ: Британская газета The Guardian и Financial Times (принадлежит японской компании, головной офис — в Лондоне) официально поддержали Хиллари Клинтон в предвыборной гонке.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: А RT поддерживал Трампа?



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Нет, RT не был за Трампа. Но наша вина в том, что RT не поддержал и Клинтон.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Я в курсе.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Мне бы хотелось, чтобы победил кандидат, более благосклонно относящийся к России.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Ваши надежды сбылись?



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Нет. Возможна ли такая ситуация в принципе? Не уверена.



Обращают на себя внимание контакты между RT и Майклом Флинном*, бывшим советником президента Трампа по вопросам национальной безопасности, который недавно признался, что лгал сотрудникам ФБР в ходе расследования по поводу российского вмешательства в американские выборы. В 2015 году, когда RT отмечал своё десятилетие, Симоньян пригласила Флинна на торжественный ужин по случаю круглой даты.

Комментарий ИноТВ: О встрече экс-главы разведывательного управления Министерства обороны США Майкла Флинна с Владимиром Путиным главный редактор RT рассказывала в своём Telegram-канале. «Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чём с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь. Более того, Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала: «С вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США». — «Военной разведки? Серьёзно?» — удивился Путин», — написала Симоньян.





Она отметила, что Путин «поздоровался со всеми за руку, как он это всегда делает, посмотрел... программу, выступил с речью и ушёл. Вот и вся история». https://russian.rt.com/world/news/455463-simonyan-putin-flinn-vstrecha



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: За участие в этом мероприятии вы заплатили ему 45 тысяч долларов, и вы посадили его рядом с президентом Путиным. Поневоле задумываешься: когда впоследствии Флинн сблизился с Трампом, не стал ли он своего рода связующим звеном?



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Почему? Потому что он посидел рядом с Путиным?



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Не потому, что он посидел рядом с Путиным, а потому, что у него завязались какие-то отношения.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: С Путиным? Путин вообще не знал, кто это такой. Честное слово.



Конгресс требует провести дополнительное расследование по поводу данного инцидента, поскольку при оформлении допуска к секретной информации Флинн не указал в анкете, что имел такого рода контакты.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: И сколько вы уже здесь работаете?



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: 12 лет.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: 12 лет? То есть когда вы пришли сюда, вам было 25.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Да.



В то время Симоньян была молодой корреспонденткой из кремлёвского пула. Путину нравилось, как она работает. Поэтому когда было принято решение создать RT, именно Симоньян назначили главным редактором нового государственного телеканала.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Для меня удивительно, что на такую важную должность назначили 25-летнюю журналистку.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Для меня тоже! Но ведь это сработало, правда?



Когда RT только начинал свою работу, основной акцент был на положительных сюжетах о России. Однако, как утверждают американские спецслужбы, под руководством Симоньян и по указанию Владимира Путина RT постепенно превратился в орудие борьбы против Запада. Бюджет, выделяемый Кремлём на телеканал, был увеличен в десять раз и составил в конечном итоге свыше 300 миллионов долларов*.

Комментарий ИноТВ: Бюджет RT вырос из-за расширения организации (по факту вместо одного телеканала стало восемь). При этом он всё равно меньше бюджетов Deutsche Welle, BBC World Service и в два с половиной раза меньше бюджета американского государственного вещательного органа — BBG. Телеканал RT не получает деньги «из Кремля», это автономная некоммерческая организация, финансируемая из государственного бюджета так же, как и упомянутые BBC, Deutsche Welle или BBG.

Это связано с тем, что RT играет важную роль в стратегических планах Кремля. За пять лет до этого глава российского Генштаба сформулировал так называемую доктрину Герасимова*, согласно которой информация играет на войне не менее важную роль, чем физическое оружие. Эта идея затем была применена на практике.

Комментарий ИноТВ: Доктрина Герасимова, особенно её причастность к RT, — миф, раскрученный русофобскими журналистами и аналитиками, а гибридная война — это концепция США. https://russian.rt.com/opinion/432285-makdonald-zapad-doktrina-gerasimova

ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: В феврале этого года министр обороны РФ объявил о создании нового рода войск — Войск информационных операций.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Насчёт этого я не знаю. Я не знаю, что делают в Министерстве обороны. Но мы знаем, что в НАТО такая работа ведётся уже многие годы. Это делается по линии военных ведомств. Мы к военным никакого отношения не имеем.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: В 2012 году вы заявили, что России нужен RT точно так же, как ей нужно Министерство обороны. И ещё вы сказали, что RT «ведёт информационную войну против всего западного мира».



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Лично я никакую войну не веду. У меня двое детей. Я журналист. Я работаю журналистом с 18 лет.



Симоньян родилась и выросла на юге России.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Наша семья жила очень бедно. У нас были вот такие крысы (показывает) в доме. Вернее, это даже не дом, а просто комната, где я жила с родителями и сестрой.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Это ещё во времена Советского Союза?



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Да.



Тогда Симоньян, по её собственному признанию, очень нравилась Америка — особенно когда она приехала по обмену учиться в городок Бристоль в штате Нью-Гемпшир.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Нью-Гемпшир — очень красивое место.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: А вы смотрели американское телевидение?



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: В основном — MTV.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: MTV?!



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Ну мне же было 15!



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Но со временем, как мне кажется, ваше отношение к США изменилось.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Это произошло не только со мной, а, можно сказать, с большинством россиян. Почти со всеми. Это случилось в 1999 году, когда вы начали бомбить Югославию.



Соединённые Штаты назвали эту натовскую операцию «гуманитарной миссией, направленной на предотвращение этнических чисток». Однако Россия восприняла её как американскую агрессию вблизи своих границ*.

Комментарий ИноТВ: Как и последующие военные операции в других государствах, авианалёты в Югославии Вашингтон прикрывал исключительно гуманитарными и демократическими целями. А НАТО продолжило расширение на восток к границам России вопреки обещаниям, данным ещё СССР в 1990 году на переговорах по объединению Германии.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Мы считали это совершенно несправедливым, недопустимым и незаконным — поскольку ООН не давала мандата на проведение этих авиаударов. Для нас это был шок. На протяжении 1990-х годов россияне были влюблены в Америку. Мы выполняли всё, что вы нам говорили. И нам хотелось сделать для вас всё больше и больше. Практически весь российский народ стоял и говорил: «Как нам ещё сделать для вас что-то приятное? Мы хотим быть такими же, как вы. Мы любим вас». И потом в 1999 году — бац! Вы разбомбили Югославию. И на этом всё кончилось — вы в одночасье потеряли нас. К сожалению.



Напряжённость между двумя странами нарастала, и в 2016 году в ходе президентской кампании RT, по мнению специалистов, прилагал максимум усилий для того, чтобы делегитимизировать Хиллари Клинтон.



Фрагмент из интервью с гостем на RT: «Хиллари Клинтон совершала поступки, которые имеют признаки уголовного преступления. Любого другого человека за такое посадили бы».



Фрагмент из интервью с гостем на RT: «Хиллари Клинтон кусалась, брыкалась, дралась, царапалась и кидала тяжёлые предметы в своего мужа».



Фрагмент передачи RT: «Мы решили спросить у Джулиана Ассанжа, имеются ли в его распоряжении письма, из-за которых Хиллари Клинтон может отправиться в тюрьму».



Самый популярный материал RT о Хиллари Клинтон, набравший в интернете десять миллионов просмотров, изображал её как насквозь коррумпированного политика.



Фрагмент передачи RT: «В 2015 году Клинтоны потратили на себя 96 процентов средств из благотворительного фонда».



Это не соответствует действительности, однако это полностью соответствует принципам российской стратегии: распространять дезинформацию, искажать факты, чтобы дестабилизировать ситуацию.



RT часто приглашает в качестве экспертов разного рода конспирологов, расистов и актёров.



Фрагмент передачи RT: ПАМЕЛА АНДЕРСОН: Я совсем недавно разговаривала с Кремлём.



На канале постоянно звучат разные бредовые антиамериканские теории, например теории о том, что в терактах 11 сентября было замешано ФБР и что вирус Эбола создал Пентагон.

Фрагмент передачи RT: «Можно ли осуждать тех, кто не верит в благие намерения США?»*

Комментарий ИноТВ: Для иллюстрации своего аргумента CBS News скрупулёзно подобрал гостей, в основном уже давно не появлявшихся в эфире RT и внесённых в стоп-лист телеканала, а также использовал вырванные из контекста отрывки сюжетов и передач.

В эфире канала постоянно транслируются сюжеты о демонстрациях протеста, которые заканчиваются стычками с полицией, и о расовых конфликтах, чтобы убедить нас в том, что у Америки нет никакого морального права критиковать Россию и что она вот-вот развалится из-за внутренних противоречий.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Вы постоянно говорите о том, что в Америке что-то не в порядке.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Зайдите на любой из сайтов американских СМИ, финансируемых правительством США. Прямо сейчас. Что вы там увидите? Что не только российская демократия — это нечто порочное, но и Россия в целом является скверной страной, что российская власть крайне испорченная, да и люди в России тоже довольно скверные.



Вполне понятно, что все мы воспринимаем события в мире со своей субъективной точки зрения.



Например, на RT практически всегда говорят, что НАТО — это плохая организация, а президент Сирии Асад хороший, что США разжигают конфликты, а Россия — нет.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Вы хотите сказать, что вы не захватывали Крым?



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Конечно нет! Это вы говорите, что произошёл захват.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: А что произошло, по-вашему?



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Мы считаем, что люди сделали свободный выбор.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Сейчас многие европейские лидеры высказываются в поддержку выводов, сделанных в докладе американского разведсообщества.



Президент Франции Эммануэль Макрон в присутствии президента Путина обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов во Франции и назвал RT «органом пропаганды». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с похожими обвинениями в адрес Кремля.



ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Россия пытается использовать информацию в качестве оружия и с помощью своих государственных СМИ сеет разлад в странах Запада, чтобы подорвать наши демократические устои.



По утверждению RT, они испытывают на себе предвзятое отношение со стороны представителей Кремниевой долины. Так, YouTube лишил телеканал RT премиального статуса, а Twitter запретил аккаунтам RT размещать рекламные посты. Кроме того, Министерство юстиции США признало RT иностранным агентом. По мнению возмущённой Маргариты Симоньян, это является грубейшим нарушением свободы слова, провозглашённой в Конституции США.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Ведь вы всегда говорили, что наличие различных мнений — это хорошо. Что произошло? Что произошло с американскими принципами?



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Если вы зарегистрируетесь в качестве иностранного агента, вы всё равно будете защищены Первой поправкой и не будете подвергаться цензуре.



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Это неправда, потому что мало кто захочет работать под ярлыком иностранного агента. То же самое произойдёт с американскими СМИ в России. Абсолютно то же самое. Тогда посмотрим, кто согласится работать на американские СМИ у нас под ярлыком иностранного агента.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: То есть вы намерены принять ответные меры?



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Не я, конечно, а российские власти.



ЛЕСЛИ ШТАЛЬ: Они примут ответные меры?



МАРГАРИТА СИМОНЬЯН: Да, они уже заявили об этом.

Так и произошло. Россия поторопилась принять закон, позволяющий Министерству юстиции признать иностранными агентами такие государственные американские СМИ, как «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа», «Голос Америки» — СМИ, признанные иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.





Дата выхода в эфир 07 января 2018 года.