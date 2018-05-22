Не богатство, а мигранты — эксперт Atlantico объяснил повышение рождаемости в Европе

Немецкие эксперты заявили, что парадокс между экономическим ростом и понижением уровня рождаемости, наконец, не наблюдается в Европе и что теперь с повышением уровня доходов население активнее заводит детей. Однако, как заверил Atlantico французский географ Лоран Шалар, это предположение ошибочно, поскольку основной прирост рождаемости обеспечили мигранты.

Как заявляет базирующийся в Германии Институт демографии имени Макса Планка, общая тенденция демографическо-экономического парадокса, которая наблюдается по всей планете, может быть больше неприменима к Европе. Указанный парадокс состоит в том, что при повышении уровня богатства населения рождаемость падает. Однако если проанализировать изменения, зафиксированные между 1990-м и 2012 годом на региональном уровне, то можно выявить не наблюдавшуюся в прошлые десятилетия связь между повышением уровня доходов и рождаемостью.

Как объяснил Atlantico географ Лоран Шалар, немецкие учёные отметили, что на 2012 год на Западе в более богатых регионах, в которых расположены крупные города — к примеру, в Иль-де-Франс во Франции, — уровень рождаемости был выше, чем в сельских областях. Впрочем, такие изменения некоторые объясняют не богатством, а скорее тем, что в больших городах складываются более благоприятные и комфортные условия для воспитания детей, а также действует более гибкий рынок труда с возможностью удалённой работы.

С другой стороны, повышение рождаемости не всегда связано с богатством тех или иных регионов, подчёркивает Шалар. Так, в относительно бедных французских департаментах вроде Сена — Сен-Дени, где по статистике на одну женщину в среднем приходится 2,46 ребёнка, или Валь-д’Уаз, где этот показатель составляет 2,29, решающим фактором оказалась иммиграция малоквалифицированной рабочей силы. В этих регионах рождаемость выше, чем в богатом Париже, что идёт полностью вразрез с теорией немецких учёных. Впрочем, здесь Франция не является исключением — в наиболее бедных районах Лондона, включая боро Баркинг и Дагенем, где по большей части проживают представители национальных меньшинств, рождаемость тоже выше, чем в зажиточных, где в основном базируются британцы и другие европейцы.

По мнению Лорана Шалара, работа немецких исследователей является типичным примером ошибки в обработке статистических данных, которая состоит в том, чтобы, видя параллельные изменения по двум параметрам, проводить между ними связь. Географ считает, что со стороны экспертов Института демографии было слишком грубо рассматривать какой-то отдельный регион, не разбирая его внутренних тонкостей и не учитывая влияние иммиграции на повышение рождаемости, которое фиксируется в ряде крупных западных городов, начиная с 90-х годов.