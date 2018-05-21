Le Figaro: французский историк обнаружил у Макрона наполеоновские черты

Помимо возраста прихода к власти у Эммануэля Макрона немало других сходств с Бонапартом, уверен французский политолог и специалист по истории Наполеона Ален Дюамель. В частности, по мнению эксперта, двух французских лидеров роднит общая страсть к реформам, приверженность авторитарным методам правления и желание возродить во французах «дух завоеваний».

Французский политолог Ален Дюамель, «страстно увлечённый» историей Наполеона, делится с Le Figaro своим видением черт, роднящих современного французского президента с легендарным императором.

Первое, что роднит двух лидеров Франции, — возраст, в котором они пришли к власти, отмечает эксперт. При этом правление Макрона, как в своё время правление Бонапарта, началось в период, последовавший за годами «смуты и отчаяния». Как в своё время Наполеон воспользовался «катастрофическим провалом» политики, проводимой Директорией, Эммануэль Макрон пришёл к власти на волне разочарования французского общества итогами правления предшествовавших ему лидеров, уверен публицист.

«Я не стал бы сравнивать масштаб личности Макрона с Бонапартом, однако тот факт, что оба они поднялись на волне неприятия Франции, которую сами французы уже не поддерживали, не может не поражать», — отмечает собеседник Le Figaro.

Помимо этого действующего президента объединяет с Наполеоном общее для обоих «глубинное желание» преобразовать общество, «заново изобрести Францию», считает Дюамель. Они «стремятся реформировать любой ценой, и как можно быстрее», ведь, «что не реформируется сразу, не реформируется никогда». Как напоминает политолог, именно Наполеон «придумал французское государство в его современном виде», придя к власти с желанием «восстановить порядок и вернуть французам гордость». О том же в своих речах говорит и Эммануэль Макрон, начавший всевозможные преобразования сразу после своего прихода к власти.

Что касается черт характера, у сегодняшнего президента и бывшего императора здесь также немало общего. В первую очередь — это «гордыня, имперский характер, сильная воля, страсть к командованию и чувство власти», полагает эксперт. Кроме того, как и Бонапарт, Макрон — настоящий мастер театральных постановок, которыми он окружает свою деятельность, отмечает историк. По его убеждению, современный лидер Франции, как и его далёкий предшественник, уверен, что, благодаря своим личным качествам, он имеет все шансы преобразовать общество и «быть увековеченным в истории». Разве что Макрон не станет себя короновать, иронизирует публицист.

То же касается и «очень наполеоновского» желания Макрона пробудить во французах «дух завоеваний». Макрон, как и Бонапарт, — сторонник «наступления», «отношений с позиции силы», однако, если в случае Наполеона речь шла о силе политической и военной, в случае Макрона следует говорить скорее о силе политической и «общественной», уточняет Дюамель. В контексте современной политики «дух завоеваний» — посыл, который, вероятнее всего, найдёт отклик в душе французов, ведь «в последние 40 лет нам грозил скорее дух поражения».

Даже известный отказ Макрона позиционировать себя как политика правого или левого толка схож с позицией Наполеона, констатирует эксперт. Вслед за знаменитым императором французский президент проводит «политику правых» во всём, что не касается общественных и культурных вопросов. «Оба они придерживаются практики авторитарной власти и склоняются к выбору правого экономического пути, однако при этом оба придерживаются идеи глобальной культуры и желания представлять всю Францию целиком», — заключает историк.