«Правит как монарх»: Le Parisien рассказала, как живётся французским чиновникам при Макроне

Спустя год после прихода к власти Эммануэля Макрона, члены французского правительства и администрации президента работают в условиях сверхнагрузки и ненормированного рабочего дня, сообщает Le Parisien. Как признаются изданию источники в Елисейском дворце, президент Франции требует от подчинённых выполнения огромного объёма работ в рекордные сроки и при этом стремится сосредоточить всю полноту власти в своих руках.

Как напоминает Le Parisien, ещё в ходе своей предвыборной кампании Эммануэль Макрон обещал, что в случае его победы правительство не станет «прохлаждаться», а в Елисейском дворце и на правительственных совещаниях воцарится корпоративная культура, усвоенная им во времена работы в банке Ротшильд.

Как же происходит работа в Елисейском дворце сегодня, задаётся вопросом издание.

По словам решивших остаться неназванными членов кабинета министров, рабочий день подчинённых Макрона заканчивается далеко за полночь. Так, госсекретарь при Министерстве регионального развития Жюльен Денорманди, молодой отец четырёх детей привык уходить из офиса в 9 вечера… и возвращаться обратно на работу, поцеловав потомство на ночь.

Спустя пять недель после формирования правительства в 2017 году, одна из сотрудниц министерства финансов пережила «синдром выгорания», после чего многие депутаты Национального собрания стали подумывать о создании группы поддержки под названием «Care» (забота — ИноТВ). Однако, по словам источников Le Parisien, высшему руководству эта инициатива «не понравилась», и сегодня о ней уже не вспоминают.

«Поскольку в «новом мире» о своём переутомлении говорят только вполголоса», — поясняет издание. Так, злые языки утверждают, что влиятельного главу президентской администрации Алексиса Колера специально обучали переносить бессонные ночи и справляться с усталостью.

Когда владелец информационного ресурса Mediapart упрекнул сотрудников президентской администрации в том, что они «теряют время», сопровождая шефа на интервью телеканалу BFM, пресс-секретарь правительства Бенжамин Гриво счёл своим долгом ответить: «Если это успокоит журналиста, скажу, что мой рабочий день после интервью продолжался до 23 часов».

Как сообщают журналисты, свет в Елисейском дворце редко гаснет раньше часа ночи, и никто не жалуется — «официально», подчёркивает издание. Что касается деловой переписки в мессенджере Telegram, она обычно прекращается «на заре».

При этом ритм задаётся самим президентом. Как рассказывают приближённые, ещё во времена работы в Министерстве финансов Макрон устраивал рабочие совещания дважды за утро — в 7 часов и в 8.30, а его рабочая неделя длилась 14 дней без выходных. Сегодня он, по признанию его жены, даже ночью «одним глазом поглядывает» на два своих телефона.

Как в таком случае обстоят дела с «горизонтальностью» управления и поощрением дискуссий? Здесь президент Макрон также не отходит о предвыборных обещаний заставить сотрудников работать «под давлением» и сделать отношения с подчинёнными «более директивными».

«Сегодня молодой лощёный сорокалетний президент правит как монарх, владеющий техниками управления XXI века», — заключает газета. По словам информированного источника, Макрон настаивает, чтобы «всё начиналось и заканчивалось во Дворце».

«Только вот взвод за ним не поспевает», — сетует Le Parisien. Резко сократив количество сотрудников министерств сразу же после формирования правительства, глава государства «выжал все соки» из самых выносливых. Так, в Министерстве внутренних дел решение вопросов, связанных с гражданскими свободами, религией, беженцами, иммиграцией и интеграцией, возложено на плечи единственной молодой советницы министра Паулины Панье.

Действительно ли цель такого давления — достижение наилучшего результата, сомневается издание.

«Подобные рецепты только усиливают всемогущество Макрона: избавление кабинетов от части их сотрудников помогает деполитизировать их и держать в узде», — уверен сторонник бывшего президента Франсуа Олланда. Это позволяет высшим чиновникам, стоящим во главе центральных администраций заменять собой лишившихся автономии министров.

О склонности президента и его «альтер-эго» Алексиса Колера «передавать указания» в обход министров говорит и журналист Микаэль Дармон в своей книге «Макрон или железная демократия». Как отмечает автор, при этом от чиновников обычно требуется разработать комплекс мер в кратчайшие сроки, «порой уже на следующий день», а в качестве поощрения обычно используется фраза «У вас есть на это целая ночь».

Не возражают ли сами министры против такого обращения? «Они не стремятся к политическому существованию, именно поэтому их и выбрали. Их амбиции ограничиваются повторением заветов президента», — делится мнением с газетой один из приближённых французского лидера.

Подобный подход, по словам издания, использовался «тандемом» Макрон-Колер и при выборе премьер-министра. Занимающему сегодня эту должность Эдуарду Филиппу было устроено «собеседование» в период между двумя турами президентских выборов с целью удостовериться его соответствии требуемым для этой должности качествам. В правительстве Макрона «этот пост подразумевает готовность уступить дорогу «гипер-президенту» и скорее подчиняться его контролю, нежели делить с ним власть», — замечает Le Parisien.

В качестве иллюстрации давления, оказываемого на сотрудников Елисейского дворца, приводится специальная таблица, созданная для «мониторинга» деятельности каждого министерства и каждого советника президентской администрации.

«Как настоящий технократ, Макрон считает, что у каждой проблемы есть очевидное решение. Однако политика — это живой организм, иногда не поддающийся воле разума», — считает один из собеседников газеты в Елисейском дворце.

Чтобы мотивировать сотрудников и открыть в них второе дыхание Макрон не скупится и на проявления эмпатии, рассказывает один из министров. «Как умелый лидер, он позволяет вам предположить, что вы имеете для него вес. Я не настолько самонадеян, чтобы считать себя его другом, однако одной из моих слабостей является мысль, что я имею ценность в его глазах», — признаётся французский чиновник.