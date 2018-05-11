Euronews: Макрон получил премию Карла Великого за объединение Европы

Французский президент Эммануэль Макрон был удостоен премии Карла Великого, которая вручается с 1950 года за заслуги в деле объединения Европы. Выступая на церемонии награждения, Макрон призвал членов Евросоюза принимать твёрдые и независимые решения для защиты европейского суверенитета и больше доверять Франции, передаёт Euronews.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил в четверг в немецком Ахене Международную премию имени Карла Великого за 2018 год. Французский президент получил премию «за своё видение новой Европы, работу над обновлением европейского проекта и над европейской независимостью».

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Не проявим слабости и не поддадимся. Действительно, перед нами стоят серьёзные угрозы, серьёзные дисбалансы, которые волнуют наши народы и ежедневно вызывают у них беспокойство. Нас спрашивают: будем ли мы это терпеть? Примем ли мы правила, навязанные другими или тиранией обстоятельств? Или мы будем решать сами за себя совершенно независимо, с точки зрения европейского суверенитета.

На церемонии награждения присутствовали федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и король Испании Филипп VI. Лауреат призвал немецких политиков отказаться от недоверия в отношении Франции.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Я слышу голоса тех в Германии, которые говорят: «Не слушайте пение сирен этой Франции, которую мы прекрасно знаем. Эти люди не серьёзны, они не провели реформ. Франция стремится подмять Европу под себя. Они хотят Европу для себя, для того, чтобы она покрыла их бюджетный дефицит. Европу, которая проведёт за них реформы, на которые они сами не способны». Нет, очнитесь — Франция изменилась, она уже не та.

Премия имени Карла Великого вручается с 1950 года за заслуги в деле объединения Европы.

Дата выхода в эфир 10 мая 2018 года.