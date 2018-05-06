Le Monde: на акцию протеста против Макрона вышли десятки тысяч парижан

От 40 до 160 тысяч парижан собрались в субботу на улицах Парижа, чтобы выразить протест против политики президента Макрона, сообщает Le Monde. Как передаёт издание, участники акции, прошедшей в годовщину инаугурации Эммануэля Макрона по инициативе оппозиционной партии «Непокорённая Франция», недовольны социальными и экономическими реформами президента.

Как сообщает Le Monde, десятки тысяч человек вышли в субботу 5 мая в Париже на протестную акцию под названием «Праздник для Макрона», приуроченную к годовщине правления французского президента. По оценкам журналистов, в акции приняли участи 38 900 человек, однако организаторы протестного шествия сообщают о 100 тыс. участников, а партия «Непокорённая Франция», по призыву которой и было организовано это мероприятие рапортует о 160 тыс. собравшихся. Протестные митинги прошли и в других городах — в частности, в Тулузе, Бордо, Лионе, Страсбурге и Рене.

«Как того и желали организаторы, спустя несколько дней после беспорядков 1 мая атмосфера в Париже была праздничной и добродушной», — передаёт издание.

Один из организаторов акции Франсуа Рюффен пояснил: «Мы хотели, чтобы собрание было праздничным и дружелюбным, чтобы в нём приняли участи максимальное число людей». По его словам, целью акции было обратить внимания на людей, «которым не дают слова».

Лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон в свою очередь заявил: «Мы здесь для того, чтобы подбодрить железнодорожников, медиков, работников всех областей». По его словам, люди собрались, чтобы «осудить агрессию и в первую очередь словесную агрессию всемогущих».

Участники протеста поделились с корреспондентом Le Monde своим недовольством по отношению к «президенту, который разрушил всё: экономику, социальную и медицинскую сферу , государственные железные дороги».

«Он нападает сразу на всё, но ничего взамен не создаёт», — сожалеет Изабель, 47 лет.

Пенсионерка Франсуаза, 44 года проработавшая на государственной службе жалуется на повышение налогов. Как отмечает издание, к акции присоединились железнодорожники, студенты, медицинские работники , чиновники, представители профсоюзов.

По словам газеты, большая часть собравшихся ждёт продолжения протестной акции, намеченного на 26 мая, когда на улицах Парижа должны собраться представители всех «левых» политических движений (за исключением партии «Социалистов»).

Как передаёт Le Monde, в целом акция прошла «спокойно», однако единичные столкновения с всё же были. Так, протестующие разгромили фургон Radio France, причём один из брошенных снарядов попал в полицейского, который был направлен в больницу с «небольшими ранениями».

Как сообщает газета, руководство партии «Непокорённая Франция» и президент республики вот уже несколько дней ведут резкую полемику, обвиняя друг друга в «отходе от демократии». По словам Эммануэля Макрона, оппозиционеры «левого толка» «никогда не признают поражения» и «любят демократию только, когда они побеждают».