«Торжественность и сияние»: L’Express рассказал о пристрастии Макрона к символам королевской власти

Эммануэль Макрон уже не раз демонстрировал своё пристрастие к проведению официальных встреч в «величественных замках» Франции, символизирующих великолепие королевской власти, отмечает L’Express. По мнению автора статьи, таким образом французский президент, «страстно увлечённый символами» , стремится придать блеска собственному правлению и впечатлить иностранных партнёров.

«Из замка в замок», — так комментирует L’Express новость о планах президента Франции Эммануэля Макрона провести намеченный на 2019 год Франко-итальянский саммит в «самом величественном замке Луары» Шамборе, архитектором которого считают Леонардо да Винчи. Идея задействовать для официальных встреч ещё один дворец, помимо Елисейского, как сообщается, пришла президенту в голову в связи с намечающимися празднованиями 500-летия со дня смерти флорентийского мастера.

Как рассказывает L’Express, главой административного совета владения Шамбор является приближённый Макрона, сенатор Франсуа Патриа, который в декабре 2017 года даже предлагал президенту отметить в замке своё сорокалетие.

«Это ещё один способ для президента, страстно увлечённого символизмом, одновременно продемонстрировать иностранцам величие государства и французский блеск, — отмечает журнал. — Когда речь идёт о сокровищах Ренессанса или великолепии «короля-солнца», амбиции (Макрона. — ИноТВ) очевидны: прикоснуться к скрытым атрибутам королевской власти — величию, торжественности и сиянию, — которые он хотел бы сделать символами своего правления».

Местом встречи с Владимиром Путиным 29 мая 2017 года Эммануэль Макрон выбрал Версаль. «Совсем молодому, едва вступившему в должность президенту, который ещё и на 25 лет моложе своего гостя, было необходимо утвердить свой авторитет. Чем можно впечатлить главу Кремля, певца вечной России, воплощающего её мужественность, физическую силу и военную мощь, если не шествием по версальской галерее Битв?» — замечает издание. Решение организовать эту встречу, приуроченную к 300-летию визита во Францию Петра I и начала дипломатических отношений между двумя странами, именно в Версале, по мнению автора, «позволило Макрону вписать своё имя в историю».

В Версале Макрон произнёс и своё первое обращение к парламентариям в качестве главы государства. Однако если для новоизбранных президентов Версальский дворец является традиционным местом произнесения речи, новшество Макрона заключалось в том, чтобы перенести во дворец Людовика XIV и все последующие встречи с парламентом.

Туда же, в Версаль, глава французского государства пригласил и глав транснациональных корпораций с целью убедить их «выбрать Францию» в качестве объекта инвестиций. Как описывает L’Express, перед представителями бизнеса Макрон предстал «во всём величии», приветствуемый выстроившимися в ряд членами Республиканской гвардии. «Пышность «короля-солнца» служит как политической власти, так и экономическим интересам», — отмечает журнал, приводя в пример нигерийского бизнесмена, восхищённого тем, что «выходит прямо от Помпадур».

Директор Версальского дворца и музея Катрин Пегар не возражает против проведения в историческом здании такого количества мероприятий. По её словам, если несколько лет назад для этого приходилось закрывать владения на несколько дней, то теперь всё происходит по понедельникам, когда музей закрыт для посетителей. Все приготовления осуществляются в ночь с воскресенья на понедельник, а следующей ночью персонал дворца расставляет всё по местам.

Тем, кто критикует президента за использование в собственных интересах мест,

«перенасыщенных историей», и чрезмерное увлечение символикой «величия власти, данной Богом», Пегар советует вспомнить слова Миттерана, которого в своё время упрекали за использования Версаля в качестве места проведения саммита «Большой семёрки»: «Что бы вы сказали, если бы этот саммит прошёл в Энен-Льетаре*? Что мы позорим Францию!»

* Коммуна в департаменте Па-де-Кале на севере Франции (прим. ИноТВ).