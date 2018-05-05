RTL: лидер французских «левых» едет в Россию, чтобы покончить с атмосферой холодной войны

Лидер французских «левых» Жан-Люк Меланшон примет участие в акции «Бессмертный полк» в России 9 мая, сообщает RTL. В беседе с журналистами депутат призвал покончить с атмосферой холодной войны и не забывать о том, что Россия и Франция — друзья и партнёры.

Лидер политического движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон объявил, что примет участие в акции «Бессмертный полк» в России 9 мая, сообщает RTL.

«Я отправляюсь в Россию в день победы Красной Армии над нацистами, — пояснил экс-кандидат на пост президента Франции в ходе пресс-конференции. — Мне кажется, это подходящий момент, чтобы выразить российскому народу — а не правительству — братские чувства, сочувствие, активную симпатию».

Меланшон отметил, что считает акцию «Бессмертный полк» «замечательной и трогательной», однако подчеркнул, что не собирается посещать парад Победы на Красной площади.

По словам лидера французских «левых», его визит в Россию призван продемонстрировать необходимость «покончить с атмосферой холодной войны». Сегодня, когда происходят ожесточённые столкновения между Ираном, Израилем, Саудовской Аравией и Турцией, «важно показать, что мир не черно-белый», уверен Меланшон. «Русские наши друзья, они наши партнёры. Конечно, у нас немало причин для споров, но это никогда нельзя упускать из виду», — подчеркнул депутат в беседе с журналистами.

В планы Меланшона входит помимо прочего и встреча с лидером российского движения «Левый фронт» Сергеем Удальцовым, однако он предпочитает дистанцироваться от протестной акции, которую Удальцов намерен провести в понедельник — перед инаугурацией президента Владимира Путина. «Не думаю, что это хорошо воспримут», — объяснил французский политик.