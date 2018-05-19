CBS News: демографическая коллизия в США — американки предпочитают работать, а не рожать

Уровень рождаемости в США упал до самой низкой отметки за 30 лет. Как объясняет CBS News, материнство в стране становится дорогим удовольствием: родив, женщина вынуждена уходить с работы или нанимать няню, поскольку оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком американское законодательство не гарантирует.
Согласно правительственному докладу, опубликованному в этот четверг, нынешний уровень рождаемости в США самый низкий за 30 лет. Отрицательная динамика приведёт к уменьшению доли молодых работающих людей, оплачивающих социальные пособия и государственное медицинское обслуживание. С подробностями Мэг Оливер.
МЭГ ОЛИВЕР, корреспондент CBS News: Вы уже беспокоитесь насчёт колледжа? Пока ребёнок ещё в подгузниках.
ШЕРОНИ ЭРБС, молодая мать:Мы и вправду начали откладывать деньги на колледж.
Впервые став матерью, Шерони Эрбс ушла с работы. Это было в прошлом году, когда у неё родились девочки-близняшки Райли и Алекса.
МЭГ ОЛИВЕР:С финансовой точки зрения, было бы целесообразно нанять няню?
ШЕРОНИ ЭРБС:Нет. Особенно для близнецов. Это стоило бы больше, чем я зарабатываю.
Растить детей становится всё дороже, и это может быть одной из причин, по которой всё меньше женщин выбирают материнство.
Как следует из нового доклада Центра по контролю заболеваний и профилактике, уровень рождаемости в США снизился до самой низкой отметки за 30 лет.
ЖЕНЩИНА: Если женщин вынуждают выбирать между работой и рождением детей, некоторые из них предпочтут не рожать.
В 2017 году родилось около 3,85 миллиона детей, что на 2 процента меньше, чем годом ранее. Среди женщин моложе 20 рождаемость снизилась на 7 процентов. У женщин старше 20 и 30 — этот возраст считается лучшим для деторождения — спад был менее выраженным.
МЭГ ОЛИВЕР:Женщины старше 40 были единственной категорией с противоположной тенденцией. У них рождаемость повысилась на 2 процента по сравнению с предыдущим годом.
ЖЕНЩИНА: Более образованные женщины действительно склонны иметь меньше детей и много в них вкладывать. И это необязательно проблема.
Шерони заметила, что многие из её друзей откладывают рождение детей.
ШЕРОНИ ЭРБС:Думаю, люди больше заботятся о карьере, хотят продвинуться по работе…
По словам экономистов, обратить эту тенденцию вспять можно с помощью политических программ, таких как оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, облегчающий совмещение работы с заботой о семье.
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