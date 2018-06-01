Fox News: Сорос толкает западную цивилизацию к самоуничтожению
Не только в этой стране, но и во всём мире прогрессивизм всё больше напоминает не просто религию, а суицидальный культ. Я не преувеличиваю. В Европе миллиардер Джордж Сорос недавно заявил, что европейским государствам для преодоления миграционного кризиса — возникшего, кстати, при его подстрекательстве, — нужно оставить границы открытыми для новых мигрантов и набрать новых долгов на десятки миллиардов долларов на оказание помощи развивающимся странам. Как будто у них и без того не хватает долгов!
Тем временем в Окленде, штат Калифорния, Первая конгрегационалистская церковь призывает своих членов никогда не звать полицию, в чём бы ни заключалась проблема. Всё это якобы с целью защиты небелых прихожан от полицейского насилия.
С нами на связи Найджел Фарадж, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства. Найджел, спасибо, что нашли для нас время. Я хотел расспросить вас на эту тему, потому что вы можете судить об этом в международном масштабе. Не думаю, что это чисто американская тенденция, мне кажется, подобные импульсы есть у многих из тех, кто управляет миром, Западом…
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства: Да.
И похоже, что одна из движущих сил — это мазохизм, или желание разрушить нашу цивилизацию. В некоторых случаях даже самоубийственное. Но многое из того, что мы видим, похоже, держится на идее непозволительности самозащиты. Вы заметили?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да. На самом деле речь идёт не только о самозащите, но и о защите всей общественной модели. Сорос вложил миллиарды долларов в свой фонд «Открытое общество»*, это крупнейшая в мире организация, занимающаяся политическими кампаниями. Он хочет разрушить основополагающие ценности нашего общества. Что касается Европы, он не хочет, чтобы Европа зиждилась на христианстве. Как в случае Сороса, так и в случае этих… очень странных людей в Калифорнии, в основе всего этого лежит какое-то отвращение к себе…
Да.
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Какое-то чувство вины за прошлое. В случае Сороса это, конечно, чувство вины за действия Америки… простите, Германии во время войны. За то, как обошлись с евреями. А в Америке это зачастую чувство вины за то, как обошлись с индейцами. В основе всего этого лежит вина. Но не реальное положение дел.
Что касается Сороса, должен сказать, брюссельские боссы будут в ярости от того, что он (сделал это заявление. — ИноТВ) именно сейчас. Прямо сейчас бунтует Италия: новое правительство или те, кто пытается его сформировать, хотят избавиться от полумиллиона нелегальных иммигрантов. А Сорос, похоже, немного рехнулся.
Верно. Знаете, я бы сказал, что мы — как общество, как цивилизация — действительно совершили много коллективных грехов.
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да.
Это очевидно. Но я не знаю, можем ли мы жить дальше, если эти грехи так подрывают нашу веру в себя, что мы отказываемся себя защищать. Церковь в Окленде, о которой я говорил во вступительном слове, призывает своих членов не вызывать полицию даже тогда, когда они чувствуют, что помощь полиции им нужна. Если это не суицидальный импульс, то что же?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Нет… Послушайте, есть немало европейских городов, где полнейшая неспособность нашей политической элиты защитить иудео-христианскую культуру — фундамент всего нашего общества! — во многом способствовала распространению исламского экстремизма. У нас здесь проводится очень опасная политика. Но есть и хорошая новость: избиратели бунтуют! Брексит, Трамп, недавние выборы в Италии, победа Виктора Орбана в Венгрии… Что бы они все ни говорили, этого совсем не хотят простые люди, настоящие люди, работающие законопослушные налогоплательщики.
Интересно, почему в Восточной Европе люди не кажутся такими же виноватыми, как на Западе? Долго страдали при советской власти?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Послушайте, во многих случаях они страдали при нацизме и, конечно, при советской власти…
Верно.
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Только в 1990 году эти страны стали свободными западными демократиями, Такер. И, думаю, важно понимать, что в Польше и Венгрии роль церкви в обществе гораздо больше, чем во Франции и в Германии.
Верно. Умно подмечено. Найджел Фарадж, спасибо, рад был вас видеть!
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Вам спасибо.
Дата выхода в эфир 30 мая 2018 года.
* «Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.
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