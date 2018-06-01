Fox News: Сорос толкает западную цивилизацию к самоуничтожению

Миллиардер Джордж Сорос советует Европе впустить ещё больше иммигрантов и залезть в новые долги, чтобы спонсировать развивающиеся страны, передаёт Fox News. По мнению вдохновителя брексита Найджела Фараджа, западная элита своими руками разрушает родную цивилизацию, руководствуясь чувством вины за прошлое. Однако простой народ уже показал, что не согласен с этой политикой.

Не только в этой стране, но и во всём мире прогрессивизм всё больше напоминает не просто религию, а суицидальный культ. Я не преувеличиваю. В Европе миллиардер Джордж Сорос недавно заявил, что европейским государствам для преодоления миграционного кризиса — возникшего, кстати, при его подстрекательстве, — нужно оставить границы открытыми для новых мигрантов и набрать новых долгов на десятки миллиардов долларов на оказание помощи развивающимся странам. Как будто у них и без того не хватает долгов!



Тем временем в Окленде, штат Калифорния, Первая конгрегационалистская церковь призывает своих членов никогда не звать полицию, в чём бы ни заключалась проблема. Всё это якобы с целью защиты небелых прихожан от полицейского насилия.



С нами на связи Найджел Фарадж, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства. Найджел, спасибо, что нашли для нас время. Я хотел расспросить вас на эту тему, потому что вы можете судить об этом в международном масштабе. Не думаю, что это чисто американская тенденция, мне кажется, подобные импульсы есть у многих из тех, кто управляет миром, Западом…



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства: Да.



И похоже, что одна из движущих сил — это мазохизм, или желание разрушить нашу цивилизацию. В некоторых случаях даже самоубийственное. Но многое из того, что мы видим, похоже, держится на идее непозволительности самозащиты. Вы заметили?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да. На самом деле речь идёт не только о самозащите, но и о защите всей общественной модели. Сорос вложил миллиарды долларов в свой фонд «Открытое общество»*, это крупнейшая в мире организация, занимающаяся политическими кампаниями. Он хочет разрушить основополагающие ценности нашего общества. Что касается Европы, он не хочет, чтобы Европа зиждилась на христианстве. Как в случае Сороса, так и в случае этих… очень странных людей в Калифорнии, в основе всего этого лежит какое-то отвращение к себе…



Да.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Какое-то чувство вины за прошлое. В случае Сороса это, конечно, чувство вины за действия Америки… простите, Германии во время войны. За то, как обошлись с евреями. А в Америке это зачастую чувство вины за то, как обошлись с индейцами. В основе всего этого лежит вина. Но не реальное положение дел.



Что касается Сороса, должен сказать, брюссельские боссы будут в ярости от того, что он (сделал это заявление. — ИноТВ) именно сейчас. Прямо сейчас бунтует Италия: новое правительство или те, кто пытается его сформировать, хотят избавиться от полумиллиона нелегальных иммигрантов. А Сорос, похоже, немного рехнулся.



Верно. Знаете, я бы сказал, что мы — как общество, как цивилизация — действительно совершили много коллективных грехов.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Да.



Это очевидно. Но я не знаю, можем ли мы жить дальше, если эти грехи так подрывают нашу веру в себя, что мы отказываемся себя защищать. Церковь в Окленде, о которой я говорил во вступительном слове, призывает своих членов не вызывать полицию даже тогда, когда они чувствуют, что помощь полиции им нужна. Если это не суицидальный импульс, то что же?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Нет… Послушайте, есть немало европейских городов, где полнейшая неспособность нашей политической элиты защитить иудео-христианскую культуру — фундамент всего нашего общества! — во многом способствовала распространению исламского экстремизма. У нас здесь проводится очень опасная политика. Но есть и хорошая новость: избиратели бунтуют! Брексит, Трамп, недавние выборы в Италии, победа Виктора Орбана в Венгрии… Что бы они все ни говорили, этого совсем не хотят простые люди, настоящие люди, работающие законопослушные налогоплательщики.



Интересно, почему в Восточной Европе люди не кажутся такими же виноватыми, как на Западе? Долго страдали при советской власти?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Послушайте, во многих случаях они страдали при нацизме и, конечно, при советской власти…



Верно.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Только в 1990 году эти страны стали свободными западными демократиями, Такер. И, думаю, важно понимать, что в Польше и Венгрии роль церкви в обществе гораздо больше, чем во Франции и в Германии.



Верно. Умно подмечено. Найджел Фарадж, спасибо, рад был вас видеть!



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 30 мая 2018 года.

* «Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.