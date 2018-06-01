Le Figaro: теряя привлекательность, Евросоюз всё больше становится деспотом

Европейские лидеры отказывают народам в праве определять своё будущее, если их выбор склоняется не в сторону объединённой Европы, пишет Le Figaro. Так, итальянцы в большинстве своём проголосовали за евроскептиков, однако власти стали препятствовать им в формировании правительства. А во Франции депутаты обсуждают законопроект, который и вовсе способен ограничить свободу слова под предлогом борьбы с расизмом и ксенофобией.

«Политика подавления недовольства, которую взял на вооружение истощённый Европейский союз, не заставит утихнуть народную злость», — пишет журналист Le Figaro Иван Риуфоль. Европейские лидеры критикуют Владимира Путина за ущемление демократии, но «сами ведут себя как авторитарные правители, когда боятся свободы слова». Такая политика, по словам автора статьи, только разжигает недовольство в среде европейцев, и лишь глухой не может услышать протесты в социальных сетях или решение избирателей.

Так, в воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла «посмеялся» над итальянцами, которые на выборах в большинстве своём отдали голос антисистемным движениям, но «этот выбор ЕС и его приспешники посчитали недопустимым». Маттарелла не позволил выигравшим партиям сформировать правительство, и журналист называет это «легальным государственным переворотом». По конституции Италии он имеет на это право, но сам-то Маттарелла уже нелегитимен, ведь выбирала его партия, которая на последних выборах потеряла свои позиции.

Маттарелла отказался назначить министром экономики человека, который называл евро «немецкой тюрьмой». По словам автора статьи, давление со стороны Евросоюза оказалось для него сильнее мнения большинства итальянцев. Журналист отмечает, что такое «нарушение демократического процесса» показывает, что Евросоюз становится авторитарным, отдаляется от людей и не уважает отдельные народы.

«Отрицание суверенных государств всегда было недостатком Европы в состоянии глобализации», — пишет автор статьи. Он отмечает, что европейские лидеры пытаются поучать итальянцев, что их будущее лишь в Европе, что, по его словам, лишь подчёркивает их безответственность.

«Чем меньше народу способен привлечь Евросоюз, тем большим деспотом он становится», — пишет Иван Риуфоль. По его словам, европейцы повсюду требуют больше прямой демократии и меньше ограничений мысли. «Европа заставляет замолчать дерзких избирателей и хочет установить слежку за слишком свободным интернетом», — пишет автор статьи.

Журналист имеет в виду принятый в Евросоюзе кодекс поведения в соцсетях. И если в случае с терроризмом и педофилией эта мера себя оправдывает, то, когда речь заходит о борьбе с «расистскими или ксенофобскими высказываниями», эти инициативы вызывают беспокойство, отмечает автор. Ведь в таком случае под действие цензуры может попасть любой, кто высказывает критику в отношении иммиграции или ислама.

И во Франции уже были такие прецеденты, пишет автор статьи. Кроме того, Макрон, говоривший, что без свободы слова начинается диктатура, сам предложил закон о фейковых новостях, который, как считает журналист, попирает свободы. Этот закон, что сейчас проходит стадию обсуждения, предусматривает закрытие в предвыборный период любого источника, который распространяет якобы неверную информацию. Однако есть риск того, что государство будет самолично определять, что можно говорить, а что — нельзя, опасается журналист Le Figaro.