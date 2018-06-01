Welt: разобщённому Западу угрожает наступление «российского авторитаризма»

Недавняя попытка образовать в Италии правительство из «двух прокремлёвских партий» свидетельствует о том, что «вражеское овладение Европой посредством авторитаризма» уже продвинулось вперёд, пишет Die Welt. Однако совместному выступлению «свободного Запада» против «тоталитарных антиподов», таких как Россия, Китай и Иран, мешает «непредсказуемая» политика Дональда Трампа, а также нерешительность и разобщённость европейских правительств, добавляет издание.

«Угроза распада трансатлантического сообщества ещё никогда не была так велика, как сегодня», — пишет журналист Die Welt Рихард Херцингер. Учитывая конфликты с США, готовность ЕС решительно выступить против «путинской России, систематически нарушающей международное право», уменьшается. Спустя неделю после визита канцлера Ангелы Меркель в Россию президент Франции Эммануэль Макрон нанёс визит Путину в Санкт-Петербург. Одновременно международная команда по расследованию инцидента с самолётом MH17 обнародовала результаты своей работы. «Несмотря на твёрдые доказательства, что самолёт был сбит ракетой российских войск, Кремль отрицает какую-либо ответственность за это преступление», — отмечает автор.

По словам Херцингера, Москва «сопротивляется любому расследованию, блокирует участие следственной комиссии ООН, целенаправленно распространяет дезинформацию и высмеивает выводы следственных органов как «фейковые новости». Кроме призыва к Москве наконец принять участие в расследовании, правительство Германии также не делает никаких выводов из отчёта следствия по MH17. «Европейские политики не могут даже договориться о совместном бойкоте чемпионата по футболу в России», — сетует автор материала.

Отказ Трампа от ядерной сделки с Ираном «мгновенно показал весь масштаб глобально-политического бессилия ЕС». Попытка европейских лидеров сохранить сделку без участия США не только «иллюзорна, но и подталкивает Европу к авторитарным странам — Китаю и России, а также создаёт впечатление, что они идут одним путём с Исламской республикой». Иран использовал ядерную сделку для того, чтобы «ещё более агрессивно проводить свою политику господства, в первую очередь в Сирии», утверждает автор. В тесном сотрудничестве с Россией Тегеран «инициировал войну на уничтожение, чтобы восстановить власть Асада во всей стране». Вместо того чтобы сделать из этого выводы и выступить против «экспансионистского курса Тегерана, ЕС держится за фикцию, что ядерная сделка принесла безопасность в ближневосточный регион».

Лозунг Трампа «Америка прежде всего» вызывает сомнение, считается ли Вашингтон со своими союзниками в выборе партнёров для новых «сделок», когда речь идёт о краткосрочной выгоде. Это тем более важно, что у правительства Трампа отсутствует чёткая стратегическая концепция, например в Сирии. «Зигзаги» в отношении Северной Кореи показывают всю непредсказуемость «философии» Трампа. Возможно, что подобный произвол вызывает у врагов Америки неуверенность, однако в то же время он подрывает доверие друзей и союзников США. «Вопреки опасению, что Трамп пойдёт на уступки агрессивной политике России из-за своей симпатии к Путину и своих сомнительных связей с Кремлём, Вашингтон, к счастью, занимает в отдельных вопросах твёрдую позицию», — отмечает Херцингер. В частности, Трамп жёстко выступает против газопровода «Северный поток — 2», который «резко усилит влияние Москвы в Европе».

«Свободный Запад» долгое время характеризовался решительностью, с которой он совместно защищал универсальные ценности и нормы против их «тоталитарных антиподов». Сегодня это чёткое различие между свободой и несвободой рискует быть утрачено. То, что в недавно в Италии почти что было образовано правительство из «двух прокремлёвских партий», указывает на то, что «вражеское овладение Европой посредством авторитаризма» уже продвинулось вперёд. «Основам западного сообщества угрожает непоправимый ущерб. Для последовательных сторонников трансатлантического сотрудничества на обоих континентах настало время выступить против этого», — резюмирует автор Die Welt.