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N-TV: ЕС рискует получить в Италии новую Грецию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европа с тревогой следит за Италией: вероятность проведения новых выборов и окончательного разворота страны к популизму весьма высока, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Италия рискует превратиться во вторую Грецию, однако Рим возглавляет значительно более мощную экономику, имеющую важнейшее значение для Евросоюза, поэтому крах Италии способен пошатнуть фундамент всей Европы.
N-TV: ЕС рискует получить в Италии новую Грецию
Reuters

На протяжении последних недель вся Европа напряжённо наблюдала за формированием правительства в Италии. После провала намечавшейся популистской коалиции страна держит курс на проведение новых выборов, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Беспокойство ЕС по поводу развития ситуации в третьей по величине экономике Европы с её огромным внешним долгом никуда не исчезло. Новые выборы вполне вероятны, и неуверенность остаётся — в том числе для Евросоюза в целом. Как поясняет издание, Италия играет важную символическую роль как одна из стран — основательниц ЕС.

«Италия имеет важнейшее значение для Европейского союза», — подчеркнул, к примеру, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Если Италия рухнет, вместе с ней обрушится одна из опор ЕС, и зашататься может всё европейское здание, отмечается в статье. Поэтому победа партий «Лига» и «Движение пяти звёзд», критикующих Брюссель, евро и правила распределения бюджета в ЕС, вызвала у многих тревогу. Более того, Брюссель обеспокоен тем, что обещанные по коалиционному соглашению социальные выплаты могут принести серьёзные трудности для Италии и всей еврозоны.

Как поясняет N-TV, долг страны составляет уже почти 132% её ВВП, в то время как в ЕС допускается максимум 60% долга. Хуже ситуация только в Греции, но экономика Италии несопоставимо масштабнее и важнее для Европы, подчёркивает немецкий телеканал. Кроме того, на итальянские банки давит масса просроченных кредитов, что угрожает финансовой стабильности. Экономический рост и проведение реформ не продвигаются годами. Коротко говоря, Италия стала крупнейшим фактором нестабильности в еврозоне, подчёркивает корреспондент издания.

Наметившийся распад популистской коалиции в Риме не меняет ситуацию существенным образом, отмечается в статье. Уже этим летом Италия может оказаться перед необходимостью проведения новых выборов, которые могут вызвать в стране настоящий популистский разворот.

Партнёры Италии по ЕС пока реагируют на происходящее сдержанно — в конце концов, в Берлине тоже долго не удавалось сформировать правительство. Так что многие европейские дипломаты воспринимают ситуацию сдержанно и выражают надежду на то, что к власти в Италии придёт стабильное проевропейское правительство. Находятся, впрочем, и такие, кто видит в нынешней ситуации удачную возможность вмешаться и остановить отдаление страны от Европы.

Как напоминает N-TV, правительство в Риме до сих пор относилось к числу сторонников реформирования еврозоны, а Италия могла бы извлечь для себя пользу из развития банковского союза. Проблема заключается в том, что в ЕС нет никакого единства, даже если рассматривать ситуацию совершенно независимо от итальянского кризиса. К тому же неясно, как много будет решать временное правительство в Риме на уровне ЕС и насколько действенно оно может участвовать в достижении компромиссов. Также остаётся открытым вопрос о том, поможет ли саммит в Брюсселе смягчить недовольство итальянцев в отношении Евросоюза, отмечает немецкий телеканал.

 

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N-TV Германия Европа
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