N-TV: ЕС рискует получить в Италии новую Грецию

Европа с тревогой следит за Италией: вероятность проведения новых выборов и окончательного разворота страны к популизму весьма высока, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Италия рискует превратиться во вторую Грецию, однако Рим возглавляет значительно более мощную экономику, имеющую важнейшее значение для Евросоюза, поэтому крах Италии способен пошатнуть фундамент всей Европы.

На протяжении последних недель вся Европа напряжённо наблюдала за формированием правительства в Италии. После провала намечавшейся популистской коалиции страна держит курс на проведение новых выборов, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Беспокойство ЕС по поводу развития ситуации в третьей по величине экономике Европы с её огромным внешним долгом никуда не исчезло. Новые выборы вполне вероятны, и неуверенность остаётся — в том числе для Евросоюза в целом. Как поясняет издание, Италия играет важную символическую роль как одна из стран — основательниц ЕС.

«Италия имеет важнейшее значение для Европейского союза», — подчеркнул, к примеру, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Если Италия рухнет, вместе с ней обрушится одна из опор ЕС, и зашататься может всё европейское здание, отмечается в статье. Поэтому победа партий «Лига» и «Движение пяти звёзд», критикующих Брюссель, евро и правила распределения бюджета в ЕС, вызвала у многих тревогу. Более того, Брюссель обеспокоен тем, что обещанные по коалиционному соглашению социальные выплаты могут принести серьёзные трудности для Италии и всей еврозоны.

Как поясняет N-TV, долг страны составляет уже почти 132% её ВВП, в то время как в ЕС допускается максимум 60% долга. Хуже ситуация только в Греции, но экономика Италии несопоставимо масштабнее и важнее для Европы, подчёркивает немецкий телеканал. Кроме того, на итальянские банки давит масса просроченных кредитов, что угрожает финансовой стабильности. Экономический рост и проведение реформ не продвигаются годами. Коротко говоря, Италия стала крупнейшим фактором нестабильности в еврозоне, подчёркивает корреспондент издания.

Наметившийся распад популистской коалиции в Риме не меняет ситуацию существенным образом, отмечается в статье. Уже этим летом Италия может оказаться перед необходимостью проведения новых выборов, которые могут вызвать в стране настоящий популистский разворот.

Партнёры Италии по ЕС пока реагируют на происходящее сдержанно — в конце концов, в Берлине тоже долго не удавалось сформировать правительство. Так что многие европейские дипломаты воспринимают ситуацию сдержанно и выражают надежду на то, что к власти в Италии придёт стабильное проевропейское правительство. Находятся, впрочем, и такие, кто видит в нынешней ситуации удачную возможность вмешаться и остановить отдаление страны от Европы.

Как напоминает N-TV, правительство в Риме до сих пор относилось к числу сторонников реформирования еврозоны, а Италия могла бы извлечь для себя пользу из развития банковского союза. Проблема заключается в том, что в ЕС нет никакого единства, даже если рассматривать ситуацию совершенно независимо от итальянского кризиса. К тому же неясно, как много будет решать временное правительство в Риме на уровне ЕС и насколько действенно оно может участвовать в достижении компромиссов. Также остаётся открытым вопрос о том, поможет ли саммит в Брюсселе смягчить недовольство итальянцев в отношении Евросоюза, отмечает немецкий телеканал.