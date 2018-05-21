France Inter: новое правительство Италии посоветовало французам не вмешиваться в его дела

Один из лидеров правящей коалиции Италии Маттео Сальвини резко отреагировал на слова французского министра финансов Бруно Ле Мэра, заявившего, что обязательства Италии перед Евросоюзом важнее воли итальянского правительства и результатов выборов, сообщает Francе Inter. Сальвини расценил слова Ле Мэра как «недопустимую» попытку вмешательства в дела Италии и пообещал сделать «ровно наоборот».

Как напоминает France Inter, члены будущего итальянского правительства, партия «Лига» и Движение пяти звёзд, хотя и не говорят о выходе Италии из зоны евро, настаивают на необходимости «вместе с европейскими партнёрами пересмотреть рамки экономической политики» ЕС, что включает в себя и единую валюту.

Однако этот проект вызывает беспокойство у европейских партнёров, в том числе и у Франции, отмечает издание. И то, как французский министр финансов Бруно Ле Мэр выразил это беспокойство, пришлось Риму совсем не по душе.

«Если новое правительство возьмёт на себя риск отказаться от выполнения своих обязательств в отношении долга, дефицита, а также оздоровления банковской системы, финансовая стабильность всей еврозоны будет под угрозой… Обязательства, принятые на себя Италией, имеют вес, независимо от правительства. Я уважаю суверенный выбор итальянского народа, но есть обязательства, которые превыше каждого из вас», — заявил французский министр в интервью.

Ответ итальянской коалиции не заставил себя ждать. «Поставить Францию на место» вызвался председатель партии «Лига» Маттео Сальвини: «Французский министр «угрожает» будущему правительству: «Ничего не меняйте, иначе будут проблемы». Ещё одно недопустимое вторжение на нашу территорию», — написал Сальвини в Twitter.

«Я добивался голосов и доверия избирателей не для того, чтобы продолжать идти по пути бедности, неустойчивости и иммиграции: итальянцы прежде всего!» — добавил политик.

Позднее Сальвини опубликовал видео, в котором ещё раз осудил вторжение европейской политики и заверил Ле Мера, что новое правительство «будет делать ровно противоположное тому, что делали все предыдущие правительства».

Как напоминает издание, Маттео Сальвини вместе с лидером Движения пяти звёзд Луиджи ди Майо должны в течение предстоящей недели сформировать первое в истории современной Италии «антисистемное» правительство. Их программа, помимо прочего, предусматривает понижение пенсионного возраста, последовательное снижение налогов, установление гарантированного «дохода гражданина» в размере €780 в месяц и минимального размера оплаты труда, а также ряд мер в отношении укрепления безопасности, антииммигранской и антиисламской политики. Кроме того, в пункте «укрепление нравственности политической жизни» значится запрет на вхождение в состав партий или правительства для «франкмасонов».