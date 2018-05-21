Sunday Times: Италия намерена бросить ЕС самый серьёзный вызов со времён референдума по брекситу

Италия собирается бросить Евросоюзу самый жёсткий вызов со времён голосования по брекситу, сообщает The Sunday Times. Итальянские власти заявляют о намерении нарушить бюджетные правила ЕС, а также о планах депортировать полмиллиона мигрантов.

Такие радикальные обещания высказали лидеры двух выступающих против истеблишмента партий, которые собираются сформировать новую коалицию в Риме. Речь идёт о «Лиге» и Движении пяти звёзд. По мнению издания, эти партии представляют собой «землетрясение», расшатывающее основы политики ЕС.

Лидеры «Лиги» и Движения пяти звёзд Маттео Сальвини и Луиджи ди Майо соответственно хотят, чтобы Италия заняла более напористую позицию в Брюсселе и потребовала от него изменения условий ключевых финансовых соглашений, которые, по словам Сальвини, «полностью продиктованы немцами». Кроме того, они также хотят добиться снятия санкций Евросоюза с России.

Как напоминает издание, Италия (одна из стран — основателей ЕС) является четвёртой по величине экономикой блока, у которой при этом имеется самый крупный национальный долг в размере 1,6 трлн фунтов.

По мнению ведущих экономистов, если популисты претворят в жизнь намеченную ими политику, то страна ежегодно будет дополнительно расходовать €100 млрд. Обе партии, в частности, собираются провести урезание налогов, восстановить щедрые пенсии и отказаться от мер жёсткой экономии.

Хотя среди договорённостей между двумя партиями не оказалось наиболее радикальных мер, звучавших ранее, например, требования к Европейскому центральному банку списать €250 итальянского долга, однако они тем не менее намечают для Рима курс на столкновение с Брюсселем и некоторыми странами ЕС.

Высокопоставленные официальные лица Евросоюза считают соглашение между двумя партиями «агрессивной евроскептической повесткой», которая в случае её реализации вынудит Брюссель наказать Италию за нарушение правил ЕС по расходам. Официальных лиц Европейского союза также серьёзно тревожат обещания Италии депортировать 500 тыс. нелегальных мигрантов, находящихся на территории страны. По мнению Брюсселя, это может создать гуманитарный кризис и возобновить политический конфликт между странами — членами ЕС в то самое время, когда миграция стала уходить из политической повестки дня, пишет The Sunday Times.