Local: без протекции никуда — половина итальянцев находит работу через друзей или родственников
Около половины итальянцев находят работу через друзей или членов семьи, передаёт The Local.
Около половины итальянцев находят работу через друзей или членов семьи, передаёт The Local.
В результате пожара в частном доме в якутском селе Лекечен погибли два ребёнка, сообщили в единой диспетчерской службе.
Президент США Дональд Трамп разочарован министром финансов Стивеном Мнучином из-за снижения основных биржевых индексов.
Легкомоторный самолёт потерпел крушение в жилом районе в американском штате Южная Дакота, сообщает CNN.
Правительство России запретило застройку противопожарных минерализованных полос в границах населённых пунктов.
Взрыв произошёл в среду, 26 декабря, на территории университета в Пекине.
Власти Японии приняли решение выйти из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) в 2019 году, чтобы с июля возобновить китобойный промысел.
Инцидент в Керченском проливе якобы является третьей волной «оккупации» Украины. Такое мнение выразил генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе интервью Bild.
В Москве в среду, 26 декабря, ожидается до -9 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на итальянском острове Сицилия. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Инвестиции Китая в Дальний Восток в 2018 году сохраняются на уровне 80% от общего объёма иностранных вложений в регион. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов.
Глава британского МИД Джереми Хант поручил провести расследование случаев преследования христиан по всему миру.
Символическая церемония в честь начала работ по соединению и модернизации железных и автомобильных дорог Южной Кореи и КНДР проходит в среду, 26 декабря, на северокорейской ж/д станции Пханмун. Об этом информирует «Рёнхап».
Террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ) взяла на себя ответственность за атаку на здание МИД Ливии в Триполи.
Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) в среду, 26 декабря, будет закрыт до 14:00 по местному времени из-за обледенения взлётно-посадочной полосы.
Около 20 человек получили травмы в результате столкновения двух конных повозок в Баварии (Германия). Об этом сообщает Associated Press.
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королёв рассказал, что США и их союзники по НАТО наращивают военную деятельность у берегов России.
Министерство здравоохранения России намерено разработать документы, направленные на сокращение потребления россиянами сахара и соли. О этом следует из ответа замглавы ведомства Олега Салагая на обращение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищева.
Продукты с содержанием генно-модифицированных организмов (ГМО) с 26 декабря должны маркироваться специальным знаком в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Правительство Гватемалы призывает Соединённые Штаты провести расследование второй за месяц смерти ребёнка-мигранта.
Сроки проведения психиатрического обследования экстрадированного из Чехии в США россиянина Евгения Никулина продлены на две недели. Об этом говорится в судебном постановлении.
В Казани двое мужчин пострадали в результате стрельбы, в городе объявлен план «Перехват».
Глава Пентагона Джеймс Мэттис провёл Рождество на работе и выступил с рождественским обращением к американским военнослужащим.
Букмекеры считают, что «Ливерпуль» не сумеет победить «Ньюкасл» с разницей в три и более мячей в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В США умер ещё один ребёнок из Гватемалы, задержанный американскими властями вместе с его отцом при попытке нелегального пересечения границы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США.
В Таиланде нашли двух российских туристов, потерявшихся в лесу Пханг Нга, сообщает The Nation.
В результате ракетной атаки ВВС Израиля под Дамаском пострадали трое сирийских военнослужащих.
Соединённые Штаты выразили соболезнования в связи с вооружённой атакой на МИД Ливии в центре Триполи, в результате которой погибли три человека.
Доступ к Мавзолею Ленина и Московскому Кремлю будет закрыт в среду, 26 декабря, в связи с проведением в Кремлёвском дворце общероссийской ёлки. Об этом сообщает пресс-служба ФСО.
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что не видит в настоящее время угроз промышленному развитию России от реализации Парижского соглашения по климату. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул прокомментировал попадание в российский список лиц, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.
В Челябинской области проводят доследственную проверку после предполагаемого нападения медведя на человека, сообщает URA.RU.
В Куйбышеве задержали социально опасного пациента, сбежавшего из новосибирской психиатрической больницы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Компания спортивной аналитики InStat, занимающаяся профессиональной статистикой, объявила символическую сборную по итогам 2018 года.
В Курганской области завершили расследование дела о гибели пятилетнего мальчика под поездом, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК России.
Израильские системы противовоздушной обороны среагировали на запущенную со стороны Сирии зенитную ракету.
Бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал планы выпустить забракованный альбом группы.
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление депутата бундестага Юргена Триттина о том, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт не к зависимости Европы от России, а к взаимозависимости обеих сторон.
Экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко получил условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Тагилстроевского суда Нижнего Тагила.
Артиллерийские подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа приступили к полевым занятиям по новой методике на Северном Кавказе, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Новоуренгойский суд вынес приговор участнику бунта в изоляторе временного содержания, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
Прокуратура города Верхняя Пышма передала в суд дело против 20-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в поджоге церкви в монастыре Ганина Яма, сообщает URA.RU.
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал расширение санкций России в отношении Украины.
В Самаре вынесли приговор акушеру-гинекологу по делу о смерти пациентки, родившей троих детей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел четырёх человек, в том числе двух детей, с огнестрельными ранениями в Ульяновской области.
В Новосибирске состоялась церемония открытия центра подготовки по спортивной гимнастике имени Евгения Подгорного, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу правительства.
Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.
Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении 19 членов преступной группы по делу об организации азартных игр.
Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» отправил в список отказов нападающего Никиту Филатова.