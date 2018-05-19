Local: без протекции никуда — половина итальянцев находит работу через друзей или родственников

Около половины итальянцев находят работу через друзей или членов семьи, передаёт The Local. При это отмечается, что по таким неформальным каналам итальянцам обычно удаётся найти работу с более низкой заработной платой, меньшими стабильностью и соответствием квалификации.

Около половины итальянцев находят работу через друзей или членов семьи, передаёт The Local.

По данным Национального статистического агентства страны, в общей сложности 47,3% рабочих мест итальянцы занимают, используя «неформальные каналы». При этом на юге страны, где уровень безработицы является самым высоким, этот показатель и вовсе достигает 50,6%.

Остальные 52,7% рабочих мест, по данным агентства, были найдены при помощи рекламных объявлений и агентств по трудоустройству.

Кроме того, подавляющее большинство итальянцев, а именно 87,5% во время поиска работы обращались за помощью к своим друзьям и родственникам.

Тем не менее The Local отмечает, что эта тенденция вскоре может стать пережитком прошлого, так как у молодых итальянцев больше шансов найти работу собственными усилиями, нежели по знакомству.

Среди выпускников 2011 года и тех, кто трудоустроился в 2015 году, лишь каждый четвёртый устроился на работу по рекомендации друга или родственника. В то время как треть молодых итальянцев нашли работу, отреагировав на объявление или отправив резюме сразу нескольким работодателям.

Кроме того, по информации агентства, через друзей или родственников итальянцы обычно находят работу с более низкой заработной платой, меньшими стабильностью и соответствием квалификации.

При этом более половины итальянок и вовсе не заняты на работе, особенно это касается южных регионов страны, пишет The Local.

Помимо прочего, 44,7% жителей Италии признались, что в случае срочной потребности в деньгах рассчитывают именно на членов семьи и друзей.

При этом доклад агентства также свидетельствует, что в прошлом году ВВП Италии достиг самого высокого показателя с 2010 года, показав рост на 1,5%. Кроме того, четвёртый год подряд в стране растёт уровень занятости. Тем не менее он сильно уступает среднему показателю по ЕС, отмечает The Local.