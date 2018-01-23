Rzeczpospolita: в преддверии выборов Путин «раздаёт деньги» учителям и врачам

Правительство России выделит 14,5 млрд рублей на повышение зарплат учителям и врачам, пишет Rzeczpospolita. Такое решение польское издание связывает с приближающимися президентскими выборами, а также с предвыборной кампанией Владимира Путина, которая вскоре начнётся.

Перед президентскими выборами в России правительство увеличивает зарплаты учителям, врачам и преподавателям вузов, пишет издание Rzeczpospolita в заметке с заголовком «Путин раздаёт деньги».

Российское правительство израсходует 14,5 млрд рублей на увеличение зарплат работникам бюджетного сектора. В первую очередь возрастут зарплаты учителей: преподавателей вузов, воспитателей, врачей и работников культуры, перечисляет издание.

Об увеличении зарплат бюджетного сектора президент России Владимир Путин объявлял ещё в мае. Власти в Москве тогда предвещали, что средняя заплата врачей, преподавателей вузов и учёных должна возрасти аж на 200%, в свою очередь медицинские работники будут зарабатывать на 100% больше.

В прошлом году средняя зарплата врачей в России составила 53 тыс. рублей, а заплаты учителей были на уровне 33 тыс. рублей.

В скором времени Владимир Путин официально начнёт свою избирательную кампанию. Независимый кандидат насобирал уже более 1,5 млн подписей, это в пять раз больше, чем требует Центральная избирательная комиссия России. Его интересы во всех регионах будут представлять 400 доверенных лиц. Президентские выборы пройдут 18 марта.