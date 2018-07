NYT: новое правительство Италии бросает вызов основам Евросоюза

Итальянские партии «Лига» и «Движение пяти звёзд» собираются сформировать правительство, а ЕС готовится к возможному противостоянию с Италией, пишет The New York Times. В частности, новое правительство Италии подчёркивает стремление к улучшению отношений с Россией и может угрожать дестабилизацией еврозоне.

Пока итальянские партии «Лига» и «Движение пяти звёзд» собираются сформировать правительство, ЕС готовится к возможному противостоянию с Италией по миграционной политике и основным принципам единой валюты, пишет The New York Times.



Издание отмечает, что европейские лидеры уже пытаются сдержать «мятеж против общих европейских ценностей на востоке, возглавляемый Венгрией и Польшей». В настоящий момент ЕС столкнулся с перспективой того, что четвёртая по величине экономика и одна из стран — основательниц блока может стать угрозой европейской сплочённости, финансам и демократическим принципам.



Кроме того, сообщается, что экономические устремления нового итальянского правительства могут также угрожать и планам президента Франции Эммануэля Макрона по укреплению интеграции в зоне евро.



По мнению директора Центра европейских реформ Чарльза Гранта, планы нового итальянского правительства «увеличат риск очередного банковского кризиса еврозоны» и «дестабилизируют рынки».



Американское издание напоминает, что на прошлой неделе партии «Лига» и «Движение пяти звёзд» объявили о намерении значительно увеличить расходы, а также отказаться от реформы пенсионной системы. При этом полный отказ от предыдущего курса жёсткой экономии предполагает отказ от соблюдения Маастрихтских критериев. По мнению автора статьи, данные планы приведут лишь к росту госдолга Италии, экономика которой и без того слаба.



«Даже если они отказались от планов по выходу из еврозоны, их предложения в социальной сфере и относительно минимальной гарантированной зарплаты пробьют брешь в правилах еврозоны», — приводит газета слова посла США при ЕС Энтони Гарднера.



По мнению министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, неуважение Италией бюджетной политики ЕС поставит под угрозу единую валюту союза.



«Итальянцы должны понять, что будущее Италии в Европе, а не где бы то ни было ещё, но существуют определённые правила, которые необходимо соблюдать», — заявил министр.



Совокупный дефицит итальянского бюджета уже составляет 130% ВВП, что более чем вдвое превышает ограничения, установленные ЕС, напоминает The New York Times.



К тому же опасения в ЕС вызывает также и вопрос безопасности блока. Так, новое правительство Италии подчёркивает стремление к улучшению отношений с Россией, тем самым ставя под вопрос продление санкций в сентябре этого года.