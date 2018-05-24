NYT: новое правительство Италии бросает вызов основам Евросоюза

Итальянские партии «Лига» и «Движение пяти звёзд» собираются сформировать правительство, а ЕС готовится к возможному противостоянию с Италией, пишет The New York Times. В частности, новое правительство Италии подчёркивает стремление к улучшению отношений с Россией и может угрожать дестабилизацией еврозоне.
Пока итальянские партии «Лига» и «Движение пяти звёзд» собираются сформировать правительство, ЕС готовится к возможному противостоянию с Италией по миграционной политике и основным принципам единой валюты, пишет The New York Times.
Издание отмечает, что европейские лидеры уже пытаются сдержать «мятеж против общих европейских ценностей на востоке, возглавляемый Венгрией и Польшей». В настоящий момент ЕС столкнулся с перспективой того, что четвёртая по величине экономика и одна из стран — основательниц блока может стать угрозой европейской сплочённости, финансам и демократическим принципам.
Кроме того, сообщается, что экономические устремления нового итальянского правительства могут также угрожать и планам президента Франции Эммануэля Макрона по укреплению интеграции в зоне евро.
По мнению директора Центра европейских реформ Чарльза Гранта, планы нового итальянского правительства «увеличат риск очередного банковского кризиса еврозоны» и «дестабилизируют рынки».
Американское издание напоминает, что на прошлой неделе партии «Лига» и «Движение пяти звёзд» объявили о намерении значительно увеличить расходы, а также отказаться от реформы пенсионной системы. При этом полный отказ от предыдущего курса жёсткой экономии предполагает отказ от соблюдения Маастрихтских критериев. По мнению автора статьи, данные планы приведут лишь к росту госдолга Италии, экономика которой и без того слаба.
«Даже если они отказались от планов по выходу из еврозоны, их предложения в социальной сфере и относительно минимальной гарантированной зарплаты пробьют брешь в правилах еврозоны», — приводит газета слова посла США при ЕС Энтони Гарднера.
По мнению министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, неуважение Италией бюджетной политики ЕС поставит под угрозу единую валюту союза.
«Итальянцы должны понять, что будущее Италии в Европе, а не где бы то ни было ещё, но существуют определённые правила, которые необходимо соблюдать», — заявил министр.
Совокупный дефицит итальянского бюджета уже составляет 130% ВВП, что более чем вдвое превышает ограничения, установленные ЕС, напоминает The New York Times.
К тому же опасения в ЕС вызывает также и вопрос безопасности блока. Так, новое правительство Италии подчёркивает стремление к улучшению отношений с Россией, тем самым ставя под вопрос продление санкций в сентябре этого года.
Заместитель министра внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль заявила, что российские военные корабли имеют право осматривать украинские суда в Азовском море без наличия какого-либо особого мандата.
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко и Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, не будут принимать участие в соревнованиях до старта чемпионата Европы по лёгкой атлетике 2018 года в Берлине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео отметил неприемлемость действий американских властей в отношении россиянки Марии Бутиной, которая была задержана в Соединённых Штатах.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между двумя странами с целью их нормализации.
Российская теннисистка Екатерина Макарова сравнила систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая применялась на чемпионате мира по футболу 2018 года, и систему видеофиксации, которая используется в теннисе.
Начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (ДБПСТЛ), Национальной полиции Украины Артём Крищенко рассказал, что количество случаев торговли людьми в стране увеличилось почти на 30%.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя в беседе с RT заявление Украины о ведении переговоров с Западом по санкциям против черноморских портов России из-за якобы блокады Азовского моря, отметил, что подобные инициативы Киева носят «абсолютно неразумный характер».
В Кении в результате разбойного нападения погиб 45-летний россиянин, находившийся в этой стране с частным визитом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Кении Олега Кипаренко.
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» Гжегож Крыховяк и защитник «Барселоны» Алейш Видаль могут перейти в клуб.
Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, который в настоящий момент возглавляет сборную Италии, высказал мнение о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
В Житомирской области Украины полицейские задержали владельца маршрутного такси, ставшего участником ДТП, в результате которого погибли десять человек, в том числе две гражданки России. Об этом сообщается на сайте местной полиции.