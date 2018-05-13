Daily Express: компромисс итальянских популистов даст Путину нового союзника в ЕС

Лидеры двух ведущих партий Италии «Лиги Севера» и «Движения пяти звёзд» ведут переговоры о формировании нового правительства, пишет Daily Express. Если им удастся договориться, то у российских властей может появиться новые сторонники в Евросоюзе. Ведь обе партии не скрывают, что недолюбливают Брюссель и стремятся нормализовать отношения с Москвой, отмечает издание.

Высокопоставленные чиновники в Брюсселе напряжённо следят за переговорами о формировании нового итальянского правительства. Если правая «Лига Севера» договорится с противостоящей истеблишменту партией «Движением пяти звёзд», то одна из ведущих стран ЕС может занять пророссийскую позицию в Европарламенте, пишет Daily Express.

По словам издания, обе партии скептически относятся к Евросоюзу. Они критикуют блок за чрезмерное вмешательство в итальянскую политику и подрыв страны жёсткими мерами экономии.

Более того, в предвыборных программах «Лиги» и «Движения» говорилось о необходимости отменить санкции против Москвы. Они также призывали нормализовать отношения с «сирийским диктатором» Башаром Асадом, которого поддерживает Кремль, подчёркивает издание.

Кроме того, партии предлагали провести референдум, чтобы узнать у итальянцев, согласны ли они отказаться от евро и запретить проведение учений НАТО на своей территории, отмечает Daily Express.

Россия активно занимается укреплением связей с «популистскими партиями» по всей Европе, и она не упустила возможности найти союзников в Италии. В прошлом году лидер «Лиги» Маттео Сальвини подписал договор о взаимодействии с правящей партией Владимира Путина «Единой Россией», утверждает британское издание.

Детали этого соглашения неизвестны, но депутат Госдумы Сергей Железняк сообщал, что ЕР поддерживает регулярные контакты с «Лигой», и партии обмениваются соображениями о проблемах, которые волнуют граждан обеих стран. «Мы организуем встречи, консультации и поездки в Россию», — признавал российский законодатель.

Действительно, Сальвини никогда не скрывал своего присутствия в России и даже протестовал на Красной площади против левоцентристского экс-премьера Италии Маттео Ренци. Вдобавок высокопоставленный член «Лиги» Клаудио Д’Амико приезжал в Крым, чтобы наблюдать за ходом референдума о присоединении полуострова к России.

В Москве обратили внимание и на рост популярности «Движения пяти звёзд». Железняк заявил, что российские власти также готовы подписать договор о сотрудничестве с этой партией и её лидером Луиджи Ди Майо.

Пророссийский Рим присоединится к Венгрии и Греции, пополнив число стран ЕС, которые поддерживают Москву. В результате произойдёт «значительный сдвиг баланса на восток», ведь Италия не только является одной из основательниц европейского сообщества, но членом «Большой семёрки» и НАТО, напоминает Daily Express.