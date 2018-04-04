Daily Express: в Германии и Италии намерены возобновить сотрудничество с Россией
Как сообщает Daily Express, кандидат на пост премьер-министра Италии, лидер партии «Лига Севера» Маттео Салвини заявил об абсурдности экономических санкций Евросоюза в отношении России. Поводом к заявлению стал призыв Эрнесто Ферленги, главы некоммерческой организации «Конфиндустрия», защищающей интересы итальянских компаний, работающих или желающих работать в России.
В интервью итальянской газете Libero господин Ферленги отметил: «Итальянские компании не могут позволить себе десятки миллиардов от потенциальных заказов и долей рынка из-за системы экономических санкций, которые ставят под угрозу стратегическое партнёрство между нашей страной и Россией — партнёрство, которое существует уже более 60 лет».
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