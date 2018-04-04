Daily Express: в Германии и Италии намерены возобновить сотрудничество с Россией

Политики сразу двух стран ЕС высказались за возобновление сотрудничества с Россией, сообщает Daily Express. На фоне «словесной дипломатической войны» между Москвой и Западом кандидат на пост премьер-министра Италии Маттео Салвини призывает к отмене антироссийских экономических санкций, а министр иностранных дел Германии Хайко Маас выражает надежду на восстановление доверия в отношениях с Москвой, отмечает издание.

Как сообщает Daily Express, кандидат на пост премьер-министра Италии, лидер партии «Лига Севера» Маттео Салвини заявил об абсурдности экономических санкций Евросоюза в отношении России. Поводом к заявлению стал призыв Эрнесто Ферленги, главы некоммерческой организации «Конфиндустрия», защищающей интересы итальянских компаний, работающих или желающих работать в России.

В интервью итальянской газете Libero господин Ферленги отметил: «Итальянские компании не могут позволить себе десятки миллиардов от потенциальных заказов и долей рынка из-за системы экономических санкций, которые ставят под угрозу стратегическое партнёрство между нашей страной и Россией — партнёрство, которое существует уже более 60 лет».

В ответ на это Маттео Салвини написал в Twitter: «Я надеюсь, что вскоре смогу, находясь в правительстве, ответить на призыв главы «Конфиндустрии Россия»: прочь абсурдные санкции, которые наносят неисчислимый урон итальянской экономике».

Помимо Италии, за возобновление диалога с Россией высказываются и немецкие политики, отмечается в статье. Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна «открыта к диалогу с Москвой» и рассчитывает на возвращение доверия в отношениях с Россией.

Как напоминает издание, эти комментарии звучат на фоне «словесной дипломатической войны» между Евросоюзом и Россией, связанной с отравлением в Лондоне бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В ответ на приписываемое Москве преступление Британия, США и их европейские союзники осуществили «крупнейшую высылку российских офицеров разведки в истории», — отмечает газета.

Росту напряжённости способствовал и недавний обыск на борту российского самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту Хитроу, который Россия назвала незаконным.

При этом Москва отрицает все выдвинутые против неё обвинения по делу об отравлении. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, дальнейшая эскалация конфликта будет зависеть не от России.