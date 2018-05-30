DWN: Германия намерена вступиться за многополярный мир в Совбезе ООН

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что его страна будет бороться за сохранение многополярного миропорядка в Совете Безопасности ООН, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Между тем саму Германию многие обвиняют в лицемерии: по мнению критиков, немецкие дипломаты любят разбрасываться красивыми словами, но на деле продолжают следовать исключительно собственным национальным интересам.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен отстаивать многополярный мир в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Глава немецкого внешнеполитического ведомства намерен поднять в США вопросы, «важные для сохранения многополярного миропорядка».

По мнению немецких дипломатов, американский президент Трамп систематически разрушает существующий миропорядок. Маас, в свою очередь, добавил, что сейчас в мире действует право сильного, а не сила права. Канцлер Ангела Меркель тоже намерена бороться за многополярный мир, хотя во многих сферах это приводит к немалому ущербу, отмечается в статье. Недавно Меркель заявила, что Германия готова вместе с другими странами нести ответственность за международный порядок, и именно по этой причине она подаёт заявку на место в Совбезе ООН.

По другую сторону Атлантического океана эксперты по отношениям с Европой реагируют на заявления Германии с удивлением и усматривают в инициативе немецких политиков лицемерие. Как пояснил один из американских экспертов, продвижение и укрепление международных структур полностью соответствует национальным интересам Германии с момента её основания. Правительства страны всегда интересовались вопросом ответственности Германии за Вторую мировую войну на международном уровне. Однако попытки поднять шум ради защиты многополярного мира только из-за действий Трампа в США кажутся странными.

Кроме того, немецкое правительство обвиняют в том, что оно красиво говорит, но не всегда образцово себя ведёт на самом деле: в Берлине любят громкие слова о необходимости многополярности, но только если это ничего не стоит Германии. Это касается, к примеру, участия страны в деятельности НАТО. Впрочем, в последние годы Германия последовательно повышала расходы на оборону, отмечает издание.

С недоверием к высказываниям немецкого правительства относятся также представители зелёных. Они обращают внимание на то, что Берлин постоянно выступает за защиту окружающей среды, но Германия давно не может быть эталоном в этой сфере из-за высокого потребления угля. Что касается Ирана, придерживаться ядерного соглашения — правильное решение, но при этом правительство в Берлине глухо к американской критике роли Тегерана в регионе и его ракетной программы.

Помимо этого, некоторые правительства в ЕС и эксперты по экономике упрекают Германию в том, что она как главный получатель выгоды в зоне евро просто не желает понять, что для стабильности еврозоны нужно делать больше, даже если для этого придётся попрощаться с прежними позициями в банковском союзе или с распределением кредитов, до сих пор осуществлявшимся исключительно на национальном уровне.

По словам Ангелы Меркель, необходимо отстаивать многополярный мир и самим формировать процесс глобализации, не доверяя его тем, кто будет действовать исключительно в своих собственных, а не общих интересах. Своими поездками в Китай и Россию, а также поддержкой ядерного соглашения с Ираном Меркель уже ясно дала понять, что Германия собирается дать отпор курсу Трампа в европейской политике, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже постоянно подчёркивает роль «суверенитета Европы», однако при этом не думает о том, чтобы отказаться от национальных интересов Франции.

Как сообщается в статье, высказывания Меркель и Мааса следует понимать как сдержанную рекламу: 8 июня должны состояться выборы в Совет Безопасности ООН. Однако уже 1 июня ситуация может снова обостриться, если американское правительство действительно начнёт брать с ЕС пошлины за ввоз стали и алюминия. Тогда Евросоюзу не останется ничего иного, кроме как реагировать на это возмездием. Но даже в этом случае, как подчеркнула Меркель, ЕС будет вводить ответные санкции исключительно в соответствии с действующими правилами ВТО, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.