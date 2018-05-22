ZDF: глава МИД Германии расскажет Вашингтону о недовольстве Европы

Министру иностранных дел Германии предстоит самый трудный из его визитов в Вашингтон, сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF. Хайко Маас встретится со своим коллегой Майком Помпео и обсудит с ним ядерное соглашение с Тегераном и проблемы торгового партнёрства с США. ЕС готов на уступки, но резко критикует американское решение по Ирану, толкающее Европу к сотрудничеству с Россией и Китаем.

США хотят обойтись с Ираном жёстко, европейцы, напротив, делают ставку на положительные моменты, а чем всё это закончится — неизвестно, отмечается на сайте ZDF. Как сообщает немецкий телеканал, министру иностранных дел Германии Хайко Маасу предстоит наиболее трудный из его визитов в Вашингтон.

Этот визит начинается на фоне новых угроз США в адрес Ирана, напоминает издание. Перед отъездом в Америку Хайко Маас спокойно отреагировал на речь своего американского коллеги Майка Помпео, наметившего жёсткий курс в отношении Тегерана, — «без оглядки на европейских союзников», подчёркивает ZDF.

«Для нас в этом вопросе ничего не изменилось», — отметил Маас после саммита G20, состоявшегося в понедельник в столице Аргентины. Германия и Европа продолжат и дальше придерживаться существующих договорённостей. «Это касается непосредственно немецких интересов безопасности и интересов безопасности всей Европы», — подчеркнул глава МИД Германии.

Уполномоченная ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини тоже резко раскритиковала заявленный госсекретарём Помпео курс в отношении Ирана. По её словам, речь Майка Помпео «не прояснила, каким образом выход из ядерного соглашения сделал или должен сделать регион более безопасным».

Как сообщается в статье, госсекретарь США озвучил длинный список требований для Ближнего Востока и пригрозил Ирану беспрецедентными экономическими санкциями. Он заявил, что «жало санкций будет очень острым». Впрочем, Тегеран может рассчитывать на ослабление штрафных мер в случае, если иранское правительство пойдёт на выполнение требований США и странам удастся заключить надёжный договор.

При этом требования Вашингтона Помпео изложил в дюжине пунктов, которые выглядят совершенно неприемлемыми для Ирана, отмечается на сайте ZDF. Официальный представитель США, среди прочего, потребовал вывода иранских военных подразделений из Сирии, отказа от поддержки повстанцев в Йемене, прекращения поддержки «Хезболлы» в Ливане и движения ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, Помпео потребовал, чтобы Иран полностью прекратил обогащение урана, а это лишит страну возможности использовать ядерную энергию в мирных целях.

Как напоминает издание, 8 мая США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном. Однако другие страны, заключавшие договор, — Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия — как и сам Иран, хотят, чтобы действующее соглашение осталось в силе. На санкции США Евросоюз отреагировал встречными мерами, которые должны позволить европейским компаниям сохранить деловые и торговые отношения с Ираном, несмотря на американские санкции. «Я знаю, наши союзники в Европе хотят сохранить ядерное соглашение, — отметил Помпео. — Они знают нашу позицию».

По соглашению 2015 года международное сообщество обязалось снять санкции с Ирана. В ответ Иран отказался от разработки ядерного оружия. Введя санкции, затрагивающие в том числе и европейские предприятия, США фактически лишили Иран всяких оснований для соблюдения условий соглашения с другими подписавшими его странами, настаивает ZDF.

Сегодня глава МИД Германии Хайко Маас встречается с конгрессменами США в Вашингтоне, на среду у него запланирована встреча с Майком Помпео. Оппозиция в Германии призвала Мааса дать отпор американскому правительству. Возможность появления ядерного оружия на Ближнем Востоке угрожает всей Европе, считает эксперт зелёных по внешней политике Омид Нурипур. По его словам, «если правительство Трампа этого не учитывает, оно играет с основами трансатлантического партнёрства и принуждает нас работать с русскими и китайцами против американцев».

В свою очередь политик Левой партии Штефан Либих отметил, что те времена, когда США делали заявления, а Германия им следовала, остались позади. «Среди партнёров иногда тоже нужно уметь уверенно сказать нет», — убеждён немецкий политик.

Спор вокруг соглашения с Ираном обострил кризис трансатлантических отношений, сообщается на сайте телеканала ZDF. Впрочем, как отмечает издание, они уже находились далеко не в лучшем состоянии из-за основного принципа политики Трампа — «Америка прежде всего».

Во время своего визита Маас будет обсуждать также торговые отношения с США. К 1 июня Трамп намерен принять решение по поводу того, будут ли сохранены исключительные условия по пошлинам на сталь и алюминий для европейских компаний. ЕС готов пойти на уступки, но времени сейчас остаётся мало, подчёркивает глава внешнеполитического ведомства Германии. По его словам, европейцы готовы к переговорам и поиску компромиссов, «но не с пистолетом у виска».

Это уже третий визит Мааса в США с тех пор, как он занял пост министра иностранных дел Германии в середине марта, однако первые два раза он приезжал не в столицу, а в Нью-Йорк, где базируется ООН, потому что Помпео вступил в должность только в конце апреля. Его предшественник Рекс Тиллерсон был отстранён всего за день до того, как Хайко Маас возглавил немецкий МИД, сообщает ZDF.