Das Erste Оригинал

Das Erste: Германия вступилась за ядерное соглашение с Ираном на саммите G20

Материал представлен в переводе ИноТВ
После прибытия на саммит G20 в Аргентину глава МИД Германии пообещал приложить все усилия, чтобы сохранить нынешнее ядерное соглашение с Ираном даже без участия США, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Добиться этого Хайко Маас надеется при поддержке европейских партнёров. Также за сохранение ядерной сделки выступают Россия и Китай.

Прибытие в Буэнос-Айрес — министр иностранных дел Германии Хайко Маас встречается со своими коллегами по G20 в Аргентине. В центре внимания — ядерное соглашение с Ираном. Маас хочет спасти ядерную сделку по согласованию с европейскими партнёрами.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Факт наличия такого соглашения, при котором Иран обязуется не осуществлять программу по созданию ядерного оружия, повышает уровень безопасности для Германии и Европы. Пока что я не знаю, что должно возникнуть на его месте, и не знаю, почему иранцы сейчас решили проводить новые переговоры. Мы приложим все усилия, чтобы сохранилось нынешнее соглашение.

Германия дистанцируется от США после решения американского президента Трампа выйти из соглашения с Ираном. Соглашение должно быть спасено и без американцев, при поддержке остальных стран, заключавших договор, — Китая, России и Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео на саммит G20 в Буэнос-Айресе не приехал. Вместо этого он сделает в Вашингтоне заявление по поводу иранской стратегии США.

В Аргентине страны G20 обсуждают, как можно обеспечить снабжение продовольствием растущего мирового населения. На повестке также проблемы климата, миграции и борьбы с терроризмом.

Дата выхода в эфир 21 мая 2018 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Das Erste Германия Европа
теги
G20 Германия Европа Иран Китай МИД Россия саммит США Хайко Маас ядерное оружие
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров