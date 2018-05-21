Das Erste: Германия вступилась за ядерное соглашение с Ираном на саммите G20

После прибытия на саммит G20 в Аргентину глава МИД Германии пообещал приложить все усилия, чтобы сохранить нынешнее ядерное соглашение с Ираном даже без участия США, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Добиться этого Хайко Маас надеется при поддержке европейских партнёров. Также за сохранение ядерной сделки выступают Россия и Китай.
Прибытие в Буэнос-Айрес — министр иностранных дел Германии Хайко Маас встречается со своими коллегами по G20 в Аргентине. В центре внимания — ядерное соглашение с Ираном. Маас хочет спасти ядерную сделку по согласованию с европейскими партнёрами.
ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии:Факт наличия такого соглашения, при котором Иран обязуется не осуществлять программу по созданию ядерного оружия, повышает уровень безопасности для Германии и Европы. Пока что я не знаю, что должно возникнуть на его месте, и не знаю, почему иранцы сейчас решили проводить новые переговоры. Мы приложим все усилия, чтобы сохранилось нынешнее соглашение.
Германия дистанцируется от США после решения американского президента Трампа выйти из соглашения с Ираном. Соглашение должно быть спасено и без американцев, при поддержке остальных стран, заключавших договор, — Китая, России и Ирана.
Госсекретарь США Майк Помпео на саммит G20 в Буэнос-Айресе не приехал. Вместо этого он сделает в Вашингтоне заявление по поводу иранской стратегии США.
В Аргентине страны G20 обсуждают, как можно обеспечить снабжение продовольствием растущего мирового населения. На повестке также проблемы климата, миграции и борьбы с терроризмом.
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Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение относительно политизированных комментариев о бое между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
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