Der Spiegel: главу МИД Германии одёрнули за жёсткую риторику в отношении России

Резкий тон нового главы МИД Германии в отношении Москвы вызвал волну дискуссий в политических кругах Берлина. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, даже внутри собственной партии Хайко Мааса рассуждают о необходимости сделать акцент на диалоге между странами вместо критики России, а председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген открыто предостерегает коллег от обострения риторики и осложнения и без того нелёгкого контакта с Москвой.

Немецкое правительство пытается найти правильный тон в обращении России, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Риторика нового министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в отношении Москвы вызвала в стране оживлённую дискуссию и ряд критических замечаний даже в его собственной партии.

Помимо этого, по этому поводу высказался и представитель ХДС и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. В частности, он предостерегает своих коллег от излишнего обострения тона в диалоге с Москвой. «Не нужно без необходимости затруднять диалог с Россией, — подчеркнул Рёттген в беседе с журналистами издания. — Поскольку всё и без того достаточно серьёзно, мы должны отказаться от словесного обострения».

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев тоже выражает беспокойство в этой связи. «Мы слышим такие слова, каких никогда не было в лексиконе российско-германских отношений — такие слова, как «противник» и «враждебный», — отметил Нечаев, по мнению которого ситуация сейчас сложилась «хуже, чем в холодную войну».

Как напоминает Der Spiegel, ранее глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас утверждал, что Россия действует «всё более враждебно» и высказывался против отмены антироссийских санкций Запада до тех пор, пока Москва не выполнит все свои обязательства.

В СДПГ продолжают развиваться дискуссии по поводу курса партии в российской политике. Заместитель главы партии Мануэла Швезиг рассказала, что активно обсуждает с Хайко Маасом российский вопрос. Как отмечается в статье, Швезиг критикует Мааса внутри партии. Сейчас они сходятся в том, что диалог с Москвой необходимо продолжать, однако критика тоже должна звучать. Вопрос лишь в том, на чём в большей степени делать акцент — на критике или диалоге, пояснила заместитель председателя СДПГ журналу Der Spiegel.

В то же время Швезиг защищается от упрёка в том, что восточные немцы якобы относятся к России некритически. По её словам, «никто не отличается наивностью и не оценивает Путина неправильно».

Также с критикой высказываний нового министра иностранных дел Германии выступил бывший премьер-министр Бранденбурга и глава Германо-российского форума Маттиас Платцек. Он сообщил журналистам Der Spiegel, что не считает хорошим новый курс СДПГ. По мнению Платцека, политика ослабления напряжённости — одно из основных положений позиции партии.

За Хайко Мааса вступился только официальный представитель СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Аннен. По его словам, основы для диалога с Россией остаются, как раньше, так и в настоящее время, несомненным пунктом в политике партии. Однако дискуссии по данному вопросу показали, что трезво определить политику Германии в отношении России «не всегда просто», цитирует Аннена Der Spiegel.